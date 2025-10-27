Kaimyninėje šalyje konfiskuota narkotikų už 34 mln. eurų

Centrinio tyrimo biuro (CBŚP) vadovaujama operacija buvo nukreipta prieš organizuotą nusikalstamą grupuotę, kuriai priklausė trys profesionaliai įrengtos laboratorijos. Jose buvo gaminami sintetiniai stimuliantai 3-CMC, 4-CMC ir α-PVP.
Pareigūnai konfiskavo daugiau nei 9 tūkst. litrų 4-CMC, 360 litrų skysto 3-CMC, 35 kilogramus kristalizuoto 3-CMC ir 114 litrų α-PVP, pirmadienį pranešė CBŚP.
Bu suimti du 25-erių ir 32-ejų metų amžiaus vyrai. Jiems pateikti kaltinimai dalyvavimu organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir didelio kiekio narkotikų gamyba.
Pasak „TVP World“, tiek 3-CMC, tiek 4-CMC, pirmą kartą aptikti Europoje apie 2014 m. Jie pardavinėjami internete kaip neva „legalios psichoaktyviosios medžiagos“, o stimuliantas α-PVP, populiariai vadinamas „vonios druska“, siejamas su sunkia psichozė ir mirtinomis perdozavimais.
Naujausi komentarai