Kalėdinė kelionė virto tragedija: avarijoje žuvo vos 22 metų moteris

Moteris važiavo pilkos spalvos „Jeep“ automobiliu, kuris dėl kol kas neaiškių priežasčių nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Jauna moteris žuvo įvykio vietoje.
Automobilyje taip pat buvo du jos giminaičiai – 29 metų Carlos Daniel Ramírez ir 50 metų Naria de Jesús Ramírez Antonio. Abu jie buvo skubiai išgabenti į ligoninę, jų būklė vertinama kaip sunki.
Avarija įvyko Federaliniame greitkelyje 150D, netoli Kordobos miesto. Šeima keliavo apsipirkti žaislų ir saldumynų, kuriuos planavo padovanoti vaikams iš pažeidžiamų bendruomenių artėjančių Kalėdų proga.
Atsakingos institucijos pradėjo tyrimą, siekdamos nustatyti tikslias nelaimės priežastis. Pirminiais duomenimis, avariją galėjo sukelti sprogusi automobilio padanga, dėl kurios vairuotoja prarado transporto priemonės kontrolę. Tačiau galutinės išvados dar nepateiktos.
Lucero Ramírez grožio konkursuose pradėjo dalyvauti 2023 metais. Tais pačiais metais ji buvo karūnuota „Flor de Mayo“ titulu savo gimtajame Oteapano mieste. Vėliau ji atstovavo savo regionui nacionaliniuose grožio konkursuose, įskaitant „Miss Independence“ ir „Miss Tourism“.
Be modelio karjeros, jauna moteris aktyviai domėjosi visuomenine veikla ir politika. Neseniai ji buvo paskelbusi apie ketinimą kandidatuoti į savivaldybės tarybą 27-ajame Akajukano apygardos rajone, atstovaudama centro kairiajai „Piliečių judėjimo“ partijai.
Lucero taip pat studijavo teisę Verakruso universitete. Artimieji ir kolegos ją apibūdino kaip ambicingą, atsakingą ir visuomeniškai aktyvią jauną moterį.
Žinia apie jos žūtį sukrėtė bendruomenę – socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos ir atsisveikinimo žinutės. Partijos pirmininkas Dante Alfonso Delgado teigė, kad Lucero visada pasižymėjo pagarba, atsakingumu ir aiškiu pašaukimu tarnauti visuomenei.
„Nėra žodžių, galinčių palengvinti tokį skausmą, tačiau tikiuosi, kad jos artimieji ras stiprybės meilėje ir pavyzdyje, kurį ji paliko“, – rašoma jo pranešime.
Kita partijos narė Letty Hernández Miranda socialiniame tinkle „X“ teigė likusi sukrėsta šios žinios ir pabrėžė, kad tokia netektis paliko gilų pėdsaką visame judėjime.
Avarijos aplinkybių tyrimas tęsiamas.
Ši tragedija įvyko netrukus po kito skaudaus įvykio, kai 21 metų grožio karalienė Alison Montaño Guerrero žuvo autoavarijoje kartu su savo vaikinu. Vos prieš savaitę karūnuota „Miss Teocaltiche“, jauna moteris žuvo po kaktomušos su sunkvežimiu.
Ji ir jos vaikinas Jesús Eduardo Severiano García buvo paskelbti mirusiais įvykio vietoje. Alison studijavo psichologiją ir edukologiją universitete, o vietos žiniasklaida ją apibūdino kaip darbščią ir perspektyvią studentę.
Vietos valdžios atstovai, pagerbdami jos atminimą, pabrėžė, kad ji žavėjo ne tik išvaizda, bet ir stipriomis vertybėmis, gerumu bei atsidavimu.
