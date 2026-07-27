Kanados policija praneša apie šūvius netoli JAV konsulato Toronte

Tai jau antras šaudymo netoli šio diplomatinio komplekso incidentas per pastaruosius keturis mėnesius.
„Pareigūnai išgirdo šūvius šiame rajone“ ir „buvo pastebėtas baltas sedanas, dideliu greičiu važiuojantis iš įvykio vietos“, pranešė Toronto policija socialiniame tinkle „X“.
Teritorija buvo aptverta ir buvo rasta šovinių tūtelių. Niekas nebuvo sužeistas, o įtariamieji dar nenustatyti, teigė policija.
JAV konsulatas padėkojo policijai už „reagavimą“ į pirmadienio šaudymą.
Kovo 10-ąją du vyrai prie konsulato paleido keletą šūvių, o policija tai vėliau pavadino „nacionalinio saugumo incidentu“, kuris paskatino sugriežtinti JAV ir Izraelio diplomatinių pastatų apsaugą šiame Kanados mieste tuo metu, kai Artimuosiuose Rytuose siautė karas.
Birželio mėnesį, vykdant to šaudymo incidento tyrimą, buvo suimti du vyrai, 18 ir 19 metų amžiaus. Policija teigė, kad šie vyrai buvo užverbuoti smurtiniams veiksmams atlikti, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
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