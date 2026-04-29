Karas Artimuosiuose Rytuose: naujausi įvykiai

Ilga blokada
JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė nacionalinio saugumo pareigūnams rengtis ilgalaikei Irano uostų blokadai. Leidinio „The Wall Street Journal“ teigimu, šiuo žingsniu siekiama priversti Teheraną atsisakyti savo branduolinės programos.
Remiantis pranešimu, D. Trumpas nemano, kad Iranas garbingai derasi, ir tikisi, jog šalį pavyks priversti 20-čiai metų sustabdyti urano sodrinimą, o vėliau sutikti su griežtais apribojimais.
„Užteks būti geručiu“
„Iranas nesugeba sutvarkyti savo reikalų. Jie nežino, kaip pasirašyti nebranduolinį susitarimą. Jiems reiktų greičiau susiprotėti!“ – savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.
Šį įrašą lydėjo iliustracija, kurioje D. Trumpas laiko automatinį šautuvą, ir prierašas „UŽTEKS BŪTI PONU GERUČIU!“
21 egzekucija Irane
Nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios Iranas įvykdė mirties bausmę mažiausiai 21 asmeniui ir sulaikė daugiau nei 4 tūkst. žmonių. Jungtinės Tautos (JT) sukritikavo „žiaurų ir brutalų“ Islamo Respublikos elgesį su savo piliečiais.
JT žmogaus teisių biuras nurodė, jog po to, kai vasario pabaigoje JAV ir Izraelio smūgiai išprovokavo karą, „mažiausiai devyniems žmonėms mirties bausmė įvykdyta dėl 2026-ųjų sausio protestų, dešimčiai – už tariamą priklausymą opozicinėms grupėms, o dviem – dėl kaltinimų šnipinėjimu“.
Rekordinis „TotalEnergies“ pelnas
Prancūzijos iškastinio kuro milžinė „TotalEnergies“ pranešė, kad pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, jos grynasis pelnas išaugo beveik 50 proc. iki 5,8 mlrd. JAV dolerių (4,97 mlrd. eurų). Augimą paskatino aukštesnės naftos kainos, susijusios su karu Artimuosiuose Rytuose.
Bendrovė pranešime teigė, kad naftos ir dujų gavybos augimas Brazilijoje bei Libijoje leido grupei kompensuoti nuostolius Persijos įlankos regione, kuris paprastai sudaro 15 proc. viso jos naftos ir dujų verslo. Taip pat buvo pabrėžtas įmonės „gebėjimas pasinaudoti kylančiomis kainomis“.
Atnaujinama Saudo Arabijos perdirbimo gamyklos veikla
„TotalEnergies“ taip pat pranešė, kad balandžio viduryje atnaujino „Satorp“ naftos perdirbimo gamyklos Saudo Arabijoje veiklą. Ši gamykla, valdoma kartu su karalystės „Aramco“, buvo uždaryta po žalos, patirtos per oro antskrydžius karo Artimuosiuose Rytuose metu.
„Po balandžio 8-osios įvykių, kurie paveikė tris „Satorp“ padalinio blokus ir privertė ją sustabdyti saugumo sumetimais, nepažeistus blokus pavyko paleisti iš naujo, o gamykla nuo balandžio 14-osios dirba 230 tūkst. barelių per parą pajėgumu“, – nurodė bendrovė.
JAV įstatymų leidėjai klausinės Pentagono vadovo apie karą su Iranu
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas trečiadienį sulauks sunkių įstatymų leidėjų klausimų apie karą su Iranu. Tai bus pirmasis jo liudijimas Kongrese nuo konflikto pradžios.
P. Hegsethas pasirodys Atstovų Rūmų Ginkluotųjų pajėgų komitete per posėdį dėl D. Trumpo pateikto 1,5 trln. JAV dolerių (1,28 trln. eurų) gynybos biudžeto prašymo.
Abiejų partijų įstatymų leidėjai anksčiau išreiškė nepasitenkinimą informacija, pateikta įslaptintuose instruktažuose apie karą, todėl tikimasi audringo viešo posėdžio, kuriame taip pat turėtų liudyti JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Danas Caine'as.
JAV „kariniu požiūriu nugalėjo“ Iraną
Antradienį per valstybinę vakarienę JAV prezidentas D. Trumpas Jungtinės Karalystės (JK) karaliui Karoliui III ir kitiems svečiams pareiškė, kad Iranas buvo „kariniu požiūriu nugalėtas“. Tai buvo pirmieji jo vieši komentarai šia opia tema karališkojo vizito metu.
„Mes kariniu požiūriu nugalėjome tą konkretų priešininką“, – per vakarienę Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas. Jis pridūrė: „Charlesas man pritaria dar labiau nei aš pats – mes niekada neleisime tam priešininkui turėti branduolinio ginklo.“
Per Izraelio smūgius Libane žuvo aštuoni žmonės
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad antradienį per Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo aštuoni žmonės, įskaitant civilinės saugos gelbėtojus, ir kad buvo sužeisti du kariai, nepaisant galiojančių paliaubų.
Izraelis su „Hezbollah“ kovoja nuo kovo pradžios, kai pasiuntė karius į Pietų Libaną veikti prieš šią Irano remiamą ginkluotą grupuotę. Smurtas tęsiasi nepaisant trapių balandžio 17-ąją paskelbtų paliaubų.
Naftos kainų šuolis
Naftos kainos šoktelėjo pasirodžius pranešimams, kad D. Trumpas vargu ar priims Irano pasiūlymą atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje, o Katarui įspėjus apie galimą „įšaldytą konfliktą“.
„Brent“ naftos kaina yra aukštesnė nei buvo prieš abiem pusėms paskelbiant paliaubas balandžio pradžioje ir svyruoja prie 112 JAV dolerių ribos, o „West Texas Intermediate“ nafta antradienį pirmą kartą per dvi savaites peržengė 100 JAV dolerių ribą.
Trečiadienį „West Texas Intermediate“ naftos kaina ūgtelėjo 0,7 proc. iki 100,62 JAV dolerio už barelį, o „Brent“ naftos barelis pabrango 0,6 proc. iki 111,93 JAV dolerio.
