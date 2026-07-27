Kas nutiko, suprato tik pamatę ginkluotus pareigūnus

Šeštadienį Berlyne prasidėjusios „Pride“ eitynės sutraukė šimtus tūkstančių žmonių iš įvairių šalių. Šis renginys kasmet yra vienas didžiausių susibūrimų Vokietijos sostinėje.
„Kaip ir visi kiti, norime būti matomi ir kad mūsų nepamirštų politikai – ne tik ateinančiais metais, bet ir po rinkimų“, – sakė renginio dalyvis.
Tai, kas daugeliui iš pradžių atrodė kaip šventė, vėliau virto košmaru. Vakare, apie 22 val., į parką, kuriame buvo susirinkusi minia eitynių dalyvių, dideliu greičiu įlėkė mikroautobusas. Vyro vairuojamas automobilis rėžėsi į žmones.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Žuvo vienas žmogus, pirminiais duomenimis – moteris. Dar apie 20 žmonių buvo sužeisti, dalies jų būklė kritinė.
„Iš 16 sužeistųjų trijų būklė pavojinga gyvybei, aštuoni sunkiai sužeisti, o penki patyrė lengvus sužalojimus. Nukentėjo ir dar bent 30 žmonių – jie fiziškai nesužeisti, tačiau yra sukrėsti matyto įvykio“, – teigė Policijos departamento pareigūnas Jörnas Iffländeris.
Parkas, kuriame įvyko išpuolis, yra didžiausias Berlyne, todėl dalis ten buvusių žmonių ne iš karto suprato, kas nutiko.
„Pasigirdo duslus trenksmas. Po to buvo girdėti dar keli garsai, tarsi žmonių riksmai. Negalėjome suprasti, kas vyksta, nes aplink vyko vakarėlis, garsiai grojo muzika. Kas nutiko, supratome tik vėliau, kai automatais ginkluoti pareigūnai išvarė visus iš parko ir liepė eiti namo“, – pasakojo įvykio liudininkas.
Pareigūnai nustatė 21 metų įtariamojo tapatybę. Jis iš įvykio vietos spėjo pabėgti, todėl vyksta intensyvios paieškos. Vyro ieško net 2,2 tūkst. pareigūnų. Įtariamasis įvardijamas kaip „islamistinės aplinkos“ narys, gegužę paleistas iš sulaikymo įstaigos.
Vietos žiniasklaida skelbia, kad policijos įvardytas Abdulas B. praėjusiais metais vyko į Artimuosius Rytus, bandydamas prisijungti prie ISIS, tačiau nesėkmingai.
Vėliau Vokietijoje jis buvo nuteistas už „rimto smurtinio akto, keliančio grėsmę valstybės saugumui, rengimą“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad šis siaubingas aktas privalo būti visapusiškai ištirtas, o kaltieji – nubausti.
Per pastaruosius dvejus metus Berlyne įvyko keli teroro išpuoliai, per kuriuos žuvo ir buvo sužeista žmonių.
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