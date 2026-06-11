Kašmyre sudužus kariniam sraigtasparniui žuvo 22 žmonės

Pakistano kariuomenė trečiadienį paskelbė, kad dėl techninio gedimo sudužo „Mi-17“ tipo sraigtasparnis, visi jame buvę žmonės žuvo, tačiau tikslus aukų skaičius nebuvo nurodytas.
Pradėtas tyrimas tiksliai incidento priežasčiai nustatyti. Regiono sostinėje Muzafarabade ketvirtadienį vyko gedulo iškilmės aukoms pagerbti.
Incidentas įvyko regione taikant griežtas saugumo priemones. Per susirėmimus tarp saugumo pajėgų ir neseniai uždrausto pilietinės visuomenės grupių aljanso šalininkų sekmadienį žuvo mažiausiai 11 žmonių. Tada Kašmyre buvo imtasi griežtų saugumo priemonių.
Į Himalajų Kašmyro regioną pretenzijas reiškia abi branduolinius ginklus turinčios valstybės Indija ir Pakistanas, kiekviena kontroliuoja po dalį regiono teritorijos.
Nuo britų kolonijinio valdymo pabaigos ir Britų Indijos padalijimo 1947 m. šame regione ne kartą kilo abiejų valstybių ginkluoti konfliktai.
Dabar protestai vyksta Pakistano kontroliuojamoje Azad Džamu ir Kašmyro dalyje.
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