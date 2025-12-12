Keleivis mėgino atidaryti iš Bostono į Honkongą skrendančio lėktuvo duris

Pasak oro bendrovės, orlaivio personalas nedelsdamas reagavo į situaciją, patikrino duris, jog įsitikintų, kad jos saugiai uždarytos, ir apie incidentą pranešė atitinkamoms institucijoms ir policijai. Nei keleiviai, nei įgulos nariai nenukentėjo. Lėktuvas, anot „Cathay Pacific“, ketvirtadienio rytą (vietos laiku) saugiai nusileido Honkonge.
Daugiau detalių apie įtariamą keleivį oro kompanija nepateikė. Honkongo laikraštis „South China Morning Post“, remdamasis policija, rašė, kad tai 20 metų amžiaus vyras iš Kinijos. Jis kaltinamas nusižengęs aviacijos saugumo reglamentui.
Kodėl vyras mėgino atidaryti skrendančio orlaivio duris, kol kas nėra aišku. Remiantis minėtu reglamentu, asmuo, kuris tyčia mėgina paveikti ar pažeisti lėktuvo konstrukcines dalis, prietaisus ar įrangą arba lėktuve įrengtas sistemas, daro nusikaltimą. Jei būtų nuteistas baudžiamajame procese, vyrui grėstų dvejų metų laisvės atėmimo bausmė ir 50 tūkst. Honkongo dolerių (apie 5,4 tūkst. eurų) bauda.
