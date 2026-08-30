Kelionė į Turkiją baigėsi tragiškai

Šiek tiek anksčiau vietos valdžia informavo, kad yra žuvusiųjų, bet tikslaus aukų skaičiaus nenurodė.
„Yra žuvusiųjų“, – tuomet teigė savarankiškai pasiskelbusios Šiaurės Kipro turkų respublikos (TRNC) premjeras Unalas Ustelas, kaip pranešė Turkijos valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.
Pasak jo, laive buvo 267 žmonės, o gelbėtojai evakavo apie 100.
Keleivinis keltas apvirto netrukus po to, kai išplaukė iš Šiaurės Kipro Kirenijos uosto ir pasuko į Turkijos Tašudžu uostą.
Turkijos televizijos transliuotuose vaizduose buvo matyti apsivertęs keltas ir žmonės su gelbėjimosi liemenėmis ant jo oranžinio korpuso. Oras buvo saulėtas, taip pat buvo matyti keletas į pagalbą atvykusių laivų.
TRNC, kurią pripažįsta tik Turkija, kontroliuoja šiaurinį 1974-aisiais padalytos Kipro salos trečdalį.
Tais metais teritoriją okupavo Ankara, atsakydama į Atėnų suorganizuotą Kipro graikų perversmą, kuriuo siekta suvienyti salą su Graikija. Šiandien Šiaurės Kipro turkų respublika turi reguliarų oro ir jūrų susisiekimą su Turkija.
„Atliekami visi būtini pasirengimo darbai, kad gelbėjimo ir sveikatos priežiūros tarnybos galėtų nedelsiant reaguoti“, – teigiama Šiaurės Kipro turkų respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pranešime.
Jame taip pat nurodyta, kad teritorijos ligoninės buvo įspėtos dėl reikalingos medicininės pagalbos suteikimo prireikus.
Kaip skelbia „Sky News“, manoma, kad apvirtęs laivas yra katamarano tipo „Filo Jet“, jo ilgis yra daugiau nei 40 metrų, o plotis – 10 metrų.
Kirenijos meras Muratas Senkulas teigė, kad laivas priklauso keltų kompanijai „Filo Denizcilik“.
Laivybos eismą stebinčios bendrovės „Marine Traffic“ duomenimis, paskutinis greitaeigio laivo signalas buvo užfiksuotas beveik prieš tris valandas.
Keltas plaukė su Turkijos vėliava.
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