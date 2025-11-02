Kelte iš Barselonos į Maljorką žuvo 27 medžiokliniai šunys

Šunys buvo rasti negyvi uždarame transporto furgone krovinių skyriuje, kai laivas šeštadienį atplaukė į Ispanijos salą.
Devyni iš 36 šunų buvo išgelbėti gyvi, bet beveik be sąmonės, pranešė vietos žiniasklaida, citavusi pareigūnus. Pirminis tyrimas rodo, kad furgone nebuvo pakankamai ventiliacijos.
Šunys priklausė Maljorkos medžiotojų grupei, keliavusiai į Lietuvą jų dresuoti slankų medžioklės sezono metu, pranešė regioniniai laikraščiai „Diario de Mallorca“ ir „Última Hora“.
Ispanijos civilinės gvardijos aplinkos apsaugos padalinys „Seprona“ pradėjo tyrimą, kad nustatytų atsakingus asmenis.
Medžiotojai neigė bet kokią savo atsakomybę, kaltino transporto bendrovę „dideliu aplaidumu“ ir ragino atlikti išsamų tyrimą. Maljorkos medžiotojų asociacija pritarė šiai pozicijai, irgi teigdama, kad medžiotojai nėra atsakingi, bei pabrėžusi, kad medžiokliniai šunys yra daugiau nei darbiniai gyvūnai. Jie yra „neatskiriami kompanionai“, puoselėjami daugelį metų, dresuojami ir kasdien prižiūrimi, sakė asociacijos prezidentė Marta Lliteres. Asociacija pažadėjo visapusiškai bendradarbiauti su tyrėjais.
Valdžia įtaria, kad furgono vėdinimo sistema nebuvo įjungta, todėl trūko šilumos ir deguonies, tačiau „Seprona“ neatmetė ir kitų priežasčių.
Pagal Ispanijos gyvūnų gerovės įstatymą medžiokliniai šunys tam tikromis sąlygomis, kitaip nei kiti augintiniai, gali būti vežami uždarose transporto priemonėse.
