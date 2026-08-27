Per kibernetinę ataką JK pavogti milijonų žmonių duomenys

Mančesterio, Londono Stanstedo ir Rytų Midlando oro uostus valdanti MAG pranešė, kad buvo pavogti 8,7 mln. klientų duomenys.
Tarp šių duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai.
Kibernetinė ataka įvykdyta savaitgalį, o MAG teigė apie ją sužinojusi antradienį.
MAG savo pareiškime nurodė, kad incidentas „nesukėlė jokių veiklos sutrikimų“, o „oro uostų veiklai poveikio nepadaryta“.
„Nė vienu metu nebuvo kilusi grėsmė keleivių saugumui ar aviacijos saugumui“, – tikino bendrovė, pridurdama, kad banko ir mokėjimų duomenys taip pat nenukentėjo.
MAG nurodė, kad kibernetinę ataką surengė „įgaliojimo neturinti trečioji šalis“, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
„Buvo pasisavinta dalis klientų duomenų, susijusių su automobilių stovėjimo vietų, poilsio zonų ir greitojo patikros praėjimo paslaugų užsakymais bei registracija naudotis oro uostų belaidžiu internetu. Nedelsdami suvaldėme riziką, bendradarbiaujame su specialistais ir imamės tinkamų priemonių savo klientams bei sistemoms apsaugoti“, – teigė MAG.
Praėjusiais metais Jungtinė Karalystė susidūrė su virtine kibernetinių atakų. Tarp jų taikinių buvo automobilių gamintoja „Jaguar Land Rover“, mažmeninės prekybos bendrovės „Marks and Spencer“, „Harrods“ ir maisto prekių tinklas „Co-op“.
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