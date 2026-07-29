Kinijoje po nuošliaužos aukų skaičius išaugo iki 41

Nuošliauža įvyko liepos 17 dieną Čongčingo provincijos Pengšujaus apskrityje. Jos metu buvo nušluoti keli gyvenamieji pastatai, stovėję kalno papėdėje ir upės pakrantėje.
Valstybinės žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti milžiniška uolienų ir žemių krūva, užgriuvusi gyvenamąją ir komercinę gatvę, kurioje dirbo šimtai gelbėtojų.
Gelbėtojai anksčiau įspėjo, kad ieškant 50 dingusių žmonių griuvėsiuose gyvybės ženklų nebuvo aptikta. Penktadienį institucijos skelbė apie 11 žuvusiųjų.
Apskrities pareigūnai vėlai antradienį patvirtino, kad atlikus DNR tyrimus ir identifikavus vietoje rastus kūnus bei palaikus, aukų skaičius išaugo dar 30 žmonių. Iš viso patvirtinta 41 mirtis.
Nelaimė įvyko praėjus mažiau nei dviem savaitėms po kitos nuošliaužos šiaurės vakarų Gansu provincijoje, kurios metu buvo palaidoti 33 žmonės, o 21 žuvo.
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