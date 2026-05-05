Kinijoje per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 26 žmonės

Sprogimas įvyko pirmadienį apie 16 val. 43 min. vietos (11 val. 43 min. Lietuvos) laiku Hunano provincijos Liujango mieste įsikūrusioje bendrovėje „Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company“, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.
Po šio įvykio visiems fejerverkų gamintojams Hunano provincijos sostinėje Čangšoje, kuriai pavaldus Liujangas, buvo nurodyta sustabdyti gamybą prieš atliekant saugos patikrinimus, nurodė CCTV.
Pirmadienį socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose vaizdo įrašuose matyti nenutrūkstami sprogimai ir į viršų kylantis milžiniškas dūmų debesis kalnų apsuptoje kaimo vietovėje.
Kitą dieną CCTV užfiksuotoje drono medžiagoje matyti smilkstančių nuolaužų ruožas ten, kur anksčiau stovėjo pastatai, griuvėsius tikrinantys gelbėtojai, dirbantys ekskavatoriai.
Iš kai kurių likusių pastatų, kurių daugelis buvo be stogų, toliau kilo dūmai.
Čangšos meras Chen Bozhangas (Čen Bodžangas) antradienio popietę vykusioje spaudos konferencijoje sakė, kad mirė dar penki žmonės.
Anksčiau buvo pranešta apie 21 žuvusįjį.
„Jaučiame didelį sielvartą ir gailestį“, – sakė Chen Bozhangas ir pridūrė, kad paieškos ir gelbėjimo darbai yra „iš esmės baigti“.
Centrinė valdžia nusiuntė ekspertus vadovauti gelbėjimo darbams, į įvykio vietą skubiai išsiųsta daugiau nei 480 gelbėtojų, nurodė CCTV.
Aplink įvykio vietą jie nustatė 3 kilometrų kontrolės zoną ir evakavo netoliese buvusius žmones.
Policija sulaikė įmonės vadovybę, kol tęsiamas incidento priežasčių tyrimas, pranešė CCTV.
Prezidentas Xi Jinpingas paragino dėti „visas pastangas“ gydant sužeistuosius, ieškant dingusių asmenų ir patraukiant atsakingus asmenis atsakomybėn, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Liujangas yra svarbus fejerverkų centras, jame pagaminama apie 60 proc. Kinijoje parduodamų ir 70 proc. eksportuojamų fejerverkų.
Pramoninės avarijos, įskaitant ir fejerverkų pramonę, Kinijoje yra dažnos dėl aplaidaus požiūrio į saugos standartus.
Pernai per sprogimą kitoje Hunano fejerverkų gamykloje žuvo devyni žmonės, o 2023 metais trys žmonės žuvo per sprogimus gyvenamuosiuose namuose šiauriniame Tiandzino mieste.
Vasarį per atskirus sprogimus fejerverkų parduotuvėse Hubėjaus ir Dziangsu provincijose žuvo atitinkamai 12 ir aštuoni žmonės.
Naujausi komentarai