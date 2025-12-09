Kirviais ginkluoti plėšikai įsiveržė į prekybos centrą: liudininkai manė, kad tai šou

Nusikaltėliai septyniais kirviais ir plaktukais šturmavo prekybos centrą. Vyrai puikiai žinojo, kad juos stebi kameros, todėl darbavosi su slidininkų kaukėmis ir kombinezonais. Iššlavę juvelyrikos skyrių, per minutę dingo.
„Įėję į prekybos centrą pro duris, jie pasuko tiesiai į juvelyrikos parduotuvę ir beatodairiškai daužė vitrinas. Viskas truko vos keliasdešimt sekundžių – grobį susimetė į krepšius ir, dangstydamiesi skėčiais, pasišalino“, – pasakojo žurnalistė Jasmína Hečková.
Plėšimas įvykdytas apie šeštą valandą vakaro, kai prekybos centre buvo nemažai žmonių. Liudininkai teigia iš pradžių net nesupratę, kad tai ne filmavimo scena ar šou.
„Manėme, kad tai performansas. Įlėkė vienas paskui kitą ir išgirdome dūžtant stiklą. Vienas stovėjo su skėčiu, rankoje turėjo kirvį. Nemačiau, kad jis ką nors daužytų – greičiausiai stebėjo aplinką. Mes net uždarėme apsaugos vartus“, – kalbėjo įvykio liudininkė.
Tačiau vagys lengvai prasisuko ir taip pat lengvai pabėgo, atsikratę nereikalingų nusikaltimo įrankių. Tyrėjai iki gilios nakties rinko įkalčius. Policija su šunimis šukavo apylinkes, kur plėšikai pėsčiomis nusigavo iki vietos, esančios už vaizdo kamerų stebėjimo zonos – ten jų laukė automobilis.
„Jei teisme bus įrodyta jų kaltė, jiems gali būti skirta nuo 7 iki 12 metų laisvės atėmimo“, – informavo policijos atstovė spaudai Katarína Bartošová.
Nusikaltėliai šokiravo profesionalumu – nuo pasirinktų įrankių iki kruopščiai suplanuotos vietos.
„Jie kruopščiai viską suplanavo. Pasirinko vietą, kur policijos reagavimo laikas ilgesnis, nes tai ne miesto centras. Jei būtų plėšę vieną iš didžiųjų prekybos centrų sostinės centre, jie būtų turėję kur kas mažiau pabėgimo kelių, o gatvėse – gerokai daugiau vaizdo kamerų“, – aiškino saugumo ekspertas Martin Královič.
Laimė, niekas nenukentėjo, o tikslų žalos dydį dar teks nustatyti.
