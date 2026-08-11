Kolumbijoje po 181 gyvybę nusinešusio žemės drebėjimo skubiai ieškoma išgyvenusiųjų

Žemės drebėjimas pirmadienį 7.34 val. (vietos, 15.34 val. Lietuvos laiku) smogė keliems miestams Kolumbijos kavos augintojų regione ir Ramiojo vandenyno pakrantėje, griaudamas statinius, siūbuodamas bokštus ir ant žemės sviesdamas stogų čerpes.
Labiausiai nukentėjo Pereiros miestas, kuriame gyvena pusė milijono žmonių.
Gyventojai visą naktį su deglais vaikščiojo tamsoje skendinčiose gatvėse.
Savanoriai naršė šešių aukštų parduotuvių ir biurų pastato griuvėsiuose, kuriuose, kaip manoma, buvo įstrigusios dvi mergaitės.
„Taip liūdna matyti visą miestą tokį, žinant, kad po (griuvėsiais – ELTA) vis dar gali būti gyvų žmonių“, – sakė 25-erių Juana Marin, kuri prisijungė prie dešimčių savanorių, rankomis valančių griuvėsius.
Pasak JAV geologijos tarnybos, tai buvo stipriausias žemės drebėjimas Kolumbijoje per šimtmetį ir viena kruviniausių stichinių nelaimių per daugelį metų.
Paveiktų didžiųjų miestų merai bendrame pareiškime nurodė, kad žuvo mažiausiai 181 žmogus, o dar daugiau kaip 1,3 tūkst. buvo sužeisti.
Vos prieš kelias dienas darbą pradėjęs Kolumbijos prezidentas Abelardo de la Espriella paskelbė nepaprastąją padėtį ir pažadėjo vykdyti suderintas gelbėjimo operacijas.
„Kažkas atsakė švilpimu“
Kalyje savanoriai greitai kibo į darbus su kirtikliais, paprastais įrankiais ir savo rankomis, bandydami rasti išgyvenusiųjų.
Gelbėtojai stojo į gyvąsias grandines, kad pašalintų plytas ir mūrą, kas kelias minutes sustodami, jog įsiklausytų, ar žemiau įstrigę žmonės nerodo gyvybės ženklų.
Andresas Felipe Mejia buvo vienas iš tų, kurie prisijungė prie laikinos komandos.
„Bandome ištraukti visus žmones gyvus“, – naujienų agentūrai AFP teigė jis.
„Vienas iš gelbėtojų paprašė įstrigusių žmonių sušvilpti ir kažkas atsakė švilpimu“, – nurodė jis, kalbėdamas netoli suploto pastato.
„Jie ištraukė vyrą ir kūdikį, tačiau žmona vis dar yra ten“, – dėstė jis.
„Daug žmonių atvyko su atsargomis, maistu, padėjo ugniagesiams, padėjo žmonėms“, – tikino vyras.
Penkių Kolumbijos miestų ligoninėse pirmadienį buvo paskelbtas raudonasis perspėjimo lygis, o Kalyje paskelbta naktinė komendanto valanda, pranešė vietos valdžios institucijos.
„Atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga – automobiliai ir motociklai važiavo priešinga kryptimi, visi ieškojo savo artimųjų“, – sakė savanoris gelbėtojas Nelsonas Moreno.
„Pribloškiama“
Kolumbijos popmuzikos megažvaigždė Shakira prisidėjo prie raginimų susivienyti.
„Siunčiu visą savo stiprybę ir meilę savo tėvynei. Tvirtai apglėbkime vienas kitą“, – pažymėjo ji.
Mažiausiai šeši vietos oro uostai sustabdė veiklą, pranešė civilinės aeronautikos agentūra.
Tatuiruočių meistras Andresas Hernandezas sakė, kad nerimauja dėl savo šeimos ir draugų, pridurdamas, jog nemiegos, nes aplink jį esančios konstrukcijos yra „ant griūties ribos“.
Keliuose miestuose buvo matomos sugriovimų scenos – tarp betoninių sienų suspausti baldai ir audiniai, pasvirusios grindys ir keliuose išsimėtę laidai.
Manisalese žemės drebėjimas sugriovė miesto neogotikinės katedros bokštą.
Kolumbijos Čoko departamento sostinės Kvibdo pareigūnė Jenny Rivas sakė, kad viešosios paslaugos ir ryšiai buvo „praktiškai sustabdyti“.
„Žmonės išbėgo nuogi, žmonės šoko iš savo namų antro aukšto“, – teigė Kvibdo gyventojas, teisės studentas Wilmeris Cuesta.
Odontologas Julianas Pena nurodė, kad „išbėgo į lauką neturėdamas nieko“, kai pajuto stiprius virpesius, ir pastebėjo, jog analogiškai elgiasi šimtai žmonių.
„Žmonės meldėsi gatvėje. Tai buvo pribloškiama“, – AFP sakė jis.
„Yra daugybė pastatų su plyšiais, įtrūkimais. Kiti sugriuvo visiškai“, – kalbėjo jis.
Naktinė paieška
Žemės drebėjimas buvo juntamas visoje Kolumbijoje, įskaitant sostinę Bogotą, kur žmonės bėgo į gatvę dar vilkėdami pižamas.
Drebėjimas, kuris įvyko 110 km gylyje, taip pat buvo juntamas kaimyniniame Ekvadore ir Panamoje.
JAV geologijos tarnybos ekspertai teigė, kad žemės drebėjimą greičiausiai sukėlė judesiai palei gilų Naskos tektoninės plokštės lūžį.
Apie sugriovimus pranešta praėjus mažiau nei dviem mėnesiams po to, kai du galingi žemės drebėjimai supurtė kaimyninę Venesuelą. Tada žuvo daugiau kaip 6,3 tūkst. žmonių, o dar dešimtys tūkstančių liko be namų.
Iš regiono ir pasaulio šalių pasipylė palaikymo žinutės.
Popiežius Leonas XIV yra „labai nuliūdintas“ ir „meldžiasi Viešpačiui, kad šios tragedijos paveikti žmonės greitai atsistotų ant kojų“, antradienį pranešė Vatikanas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pirmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos atidžiai stebi padėtį ir yra „pasirengusios paremti Kolumbijos žmones“.
JAV paskelbė apie 15,5 mln. dolerių (13,4 mln. eurų) vertės skubią pagalbą.
Europos Sąjungos (ES) vadovė Ursula von der Leyen paskelbė, kad ES mobilizavo palydovų paslaugą „Copernicus“, jog prisidėtų prie gelbėjimo operacijų.
Pagalbą taip pat pasiūlė Izraelis, Meksika, Ekvadoras ir Prancūzija.
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