Kolumbijoje per sprogimą kasykloje žuvo devyni žmonės

Kasybos nelaimės Kolumbijoje yra dažnos ir neretai mirtinos, ypač neteisėtose arba laikinose kasyklose.
Pirmadienį fiksuotas incidentas įvyko teisėtai veikiančioje kasykloje Sutatausos savivaldybėje, už 72 km į šiaurę nuo sostinės Bogotos. Nacionalinė kasybos agentūra pranešime teigė, kad „po avarijos kasykloje Sutatausoje, Kundinamarkoje“, šeši kalnakasiai buvo išgelbėti, o devyni žuvo.
Kundinamarkos gubernatorius Jorge Emilio Rey tinkle „X“ nurodė, kad sprogimą, „regis, sukėlė dujų susikaupimas“. Gubernatorius prieš tai skelbė, kad įstrigo 12 žmonių, o trims pavyko išsivaduoti.
Jis sakė, kad į įvykio vietą vyksta gelbėtojai, ir pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti greitosios medicinos pagalbos automobiliai prie įėjimo į kasyklą. Tarnybos prieš gelbėjimo operacijas įvertino dujų lygį kasykloje, pridūrė jis.
Kasybos nelaimės Kolumbijoje dažniausiai įvyksta dėl prasto vėdinimo. Teritorijoje, kurioje pirmadienį įvyko incidentas, taip pat veikia neteisėtos kasyklos, neatitinkančios saugos standartų.
