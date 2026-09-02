Kongo DR mirčių nuo Ebolos viruso skaičius viršijo 3 000

Per epidemiją, išplitusią konfliktų krečiamuose šalies rytiniuose ir šiaurrytiniuose regionuose, jau mirė 3 007 žmonės, o 6 186 – užsikrėtė šiuo virusu, pranešė Kongo nacionalinis visuomenės sveikatos institutas.
Mirtingumas siekia 48,6 proc. Kartu pranešama, kad pasveiko iš viso 1 409 žmonės.
Ebola, kuri plinta per kontaktą su kūno skysčiais ir sukelia hemoraginę karštligę, per pastaruosius 50 metų Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 tūkst. žmonių gyvybių.
Per ankstesnį didžiausią užfiksuotą protrūkį KDR 2018–2020 m. iš 3 500 registruotų ligos atvejų mirė beveik 2 300 žmonių.
Dabartinis protrūkis prasidėjo atokioje šiaurės rytinėje Iturio provincijoje, jį sukėlė „Bundibugyo“ štamas, kuriam šiuo metu nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo.
Virusas išplito į šešias provincijas ir siaubia KDR teritorijas, kuriose valstybės įtaka yra silpna, o ten esančios ginkluotos grupuotės didina nesaugumą.
Sveikatos priežiūros sistemai trūksta išteklių ir ji nesugeba susidoroti su staigiu atvejų skaičiaus augimu, o kai kuriose bendruomenės dalyse dar tenka kovoti su plačiai paplitusiu nepasitikėjimu.
Šiuo metu testuojami keli gydymo būdai ir vakcinos, skirtos kovai su „Bundibugyo“ štamu. Patvirtintos vakcinos veiksmingos tik prieš „Zaire“ štamą, kuris sukėlė didžiausią iki šiol žinomą Ebolos protrūkį.
Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomendavo pradėti trečiosios fazės klinikinius bandymus naudojant „Ervebo“ vakciną, skirtą kovai su „Zaire“ štamu.
PSO ekspertai vis dar nėra tikri, ar „Ervebo“ apsaugo žmones nuo „Bundibugyo“ štamo, tačiau pirminiai duomenys rodo, kad ji galėtų suteikti tam tikro lygio apsaugą.
Praėjusio mėnesio pabaigoje į KDR atgabenta 16 250 dozių partija, skirta tiesiogiai su pacientais kontaktuojantiems medicinos darbuotojams, o netrukus po to vakcinacija prasidėjo Kisanganio mieste, šiaurės rytuose esančios Čopo provincijos sostinėje.
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