Kretoje siaučia miško gaisras, gesinti liepsnas trukdo stiprūs vėjai

„Padėtis Retimno apylinkėse – geresnė“, – naujienų agentūrai AFP sakė priešgaisrinės tarnybos atstovas.
Tačiau gaisras „dar nesuvaldytas, vis dar yra daug židinių“, – pridūrė jis.
Trečiadienį ir ketvirtadienį į pietus nuo turistinio Retimno miesto išdegė apie 4,5 tūkst. hektarų žemės, informavo Atėnų nacionalinės observatorijos meteorologijos tarnyba meteo.gr, remdamasi Europos Sąjungos Koperniko programos palydoviniais vaizdais.
Stiprūs vėjai ir nelygus reljefas toliau trukdė gesinti liepsnas, nurodė valdžios institucijos.
Pajūrio kurorto Agia Galini apylinkėse, kur trečiadienio vakarą buvo evakuota apie 8 tūkst. žmonių, pranešta apie didelę žalą.
„Sunaikinta visa mano kavinė. Ši vieta išlaikė dvi šeimas – mano ir mano sūnaus“, – AFP teigė vietos kavinės savininkas 69-erių Thrasyvoulos Paterakis.
„Dabar likome gatvėje“, – apgailestavo jis.
„Labai didelė“ rizika
Peloponeso pusiasalyje, netoli Patrų uostamiesčio, liepsnojo atskiras gaisras, o tai sukėlė institucijų susirūpinimą.
Netoli Flokos kaimo, į pietus nuo Patrų, buvo dislokuoti keturi gaisriniai lėktuvai ir trys sraigtasparniai, teigė priešgaisrinė tarnyba.
Gaisrai taip pat siautė Egėjo jūros Paro, Kalimno ir Andro salose, tačiau „padėtis jau geresnė“, nurodė priešgaisrinė tarnyba.
Graikijos ugniagesių komandose ir civilinės saugos tarnybose buvo paskelbta bendroji parengtis, ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė ugniagesių tarnybos atstovas Vassilis Vathrakogiannis.
Daugeliui šalies dalių, įskaitant Atėnų regioną, Kretą, Egėjo jūros salas ir Peloponeso pusiasalio dalis, penktadienį grėsė „labai didelė“ miškų gaisrų rizika – tai antras aukščiausias lygis Graikijos penkių lygių skalėje, pranešė Graikijos civilinės saugos tarnyba.
Penktadienį buvo prognozuojami iki 88 km/h greičio vėjai, kurie sutrikdė keltų paslaugas į turistų pamėgtas salas.
„Gūsiai tiesiogine to žodžio prasme nešioja liepsnas ir skleidžia jas visomis kryptimis“, – visuomeniniam transliuotojui ERT sakė Atėnų nacionalinės observatorijos vyresnysis tyrėjas Theodore‘as Giannaros.
„Stiprūs vėjai kelia žarijas, kurios gali sukelti naujus židinius, kartais toli nuo pagrindinio gaisro fronto“, – pridūrė jis.
Graikijos geografija, kurią sudaro šimtai salų, apsunkina spartų gelbėtojų dislokavimą, pažymėjo V. Vathrakogiannis.
Į Kretą buvo išsiųsti papildomi gaisrų gesinimo ištekliai.
„Stiprūs vėjai ir tiršti dūmai sukuria beveik nulinio matomumo ir didelės turbulencijos sąlygas, todėl vandens išpylimas iš oro tampa labai sudėtingas, o galbūt net neįmanomas“, – sakė jis, ypač Kretoje.
Graikijos valdžios institucijos trečiadienį įsakė evakuoti apie 8 tūkst. gyventojų ir turistų iš pakrantės kurorto Agia Galini.
Kretoje tęsiantis turizmo sezonui, dauguma evakuotų asmenų vėliau grįžo į savo namus ir viešbučius.
Ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis ketvirtadienį perspėjo, kad Graikija, kuriai iš esmės pavyko išvengti smarkių karščio bangų ir didžiulių miškų gaisrų, kurie anksčiau šią vasarą buvo fiksuojami tokiose šalyse, kaip Prancūzija ir Ispanija, žengia į sudėtingą laikotarpį.
„Rugpjūtis (…) tradiciškai yra sudėtingas mėnuo“, – sakė jis.
Kovodami su gaisrais Kretoje ir Peloponeso pusiasalyje, šią savaitę žuvo trys ugniagesiai, pranešė Graikijos valdžios institucijos.
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