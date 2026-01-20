Krokuvoje dėl smogo gyventojams siūlomas nemokamas viešasis transportas

Krokuvos miesto savivaldybė paskelbė, kad vidutinė kietųjų dalelių PM10 (kurių skersmuo yra iki 10 mikrometrų – ELTA) koncentracija visose Krokuvos oro kokybės matavimo stotyse viršijo normą. Todėl antradienį, sausio 20 d., viešasis transportas (autobusai ir tramvajai) žmones Krokuvoje veža nemokamai iki vidurnakčio.
Tai taikoma ir kaimyninėms savivaldybėms, kurios bendradarbiauja su Krokuva teikdamos viešojo transporto paslaugas.
Pasak Vyriausiosios aplinkos apsaugos inspekcijos (GIOS), beveik visose stotyse užfiksuotas PM10 dalelių lygis viršijo 110 mikrogramų kubiniame metre (µg/m³), o tai reiškia, kad oro kokybė yra prasta arba labai prasta.
