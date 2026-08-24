Krokuvoje mirtinai sumuštas futbolo sirgalius

Pasak portalo tvpworld.com, 36 metų vyras mirė po to, kai jį pasivijo ir sumušė penki užpuolikai. Po šio išpuolio pietų Lenkijoje vienas didžiausių šalies klubų pasmerkė smurtą.
Po tragedijos Krokuvoje buvo apklausti devyni įtariamieji, bet nė vienam nepareikšti kaltinimai. Tyrėjai toliau dirba, bandydami įvykį sieti su futbolo sirgalių uždaromis grupėmis.
Kraupus užpuolimas įvyko rytinėje Krokuvoje, Nowa Huta dalyje, naktį iš ketvirtadienio į penktadienį.
Pasak pareigūnų, gautoje vaizdo medžiagoje matoma, kaip 36 metų vyras bėga nuo grupelės vyriškių, bet pargriūna. Užpuolikai prisiveja auką ir pradeda šį mušti bei spardyti. Kaip skelbė Krokuvos Radijas, naudoti ir aštrūs daiktai.
Atvykę medikai bandė vyrą gelbėti, bet šis mirė greitosios automobilyje.
Lenkijos pareigūnai tikino, kad šis išpuolis gali būti siejamas su uždaromis futbolo sirgalių grupuotėmis, bet jokio konkretaus klubo sirgaliams įtarimų nepateikė.
Sekmadienio vakarą pareigūnai jau kreipėsi į visuomenę pagalbos padėti surasti vieną iš įtariamųjų. Pastarojo tapatybė jau nustatyta.
Klubas gedi
Auka buvo klubo „Hutnik Krakow“ sirgalius. Velionis buvo žinomas kaip vietos „Yankių“ gerbėjas. Klubas vyrą įvardijo kaip „ištikimą gerbėją“.
Vietinis klubas „Wisla Krakow“, „Hutnik Krakow“ priešininkas, sekmadienį viešai kreipėsi į sirgalius po bandymų susieti klubą su žmogžudyste.
„Wisla Krakow“ pasmerkė smurto protrūkius tarp sirgalių ir neigė klubo ryšį su išpuoliu.
„Mes visiškai prieštaraujame bet kokiems bandymams sieti „Wisla Krakow“ bendruomenę su kelių asmenų veiksmais. Niekada neleisime, kad „Wisla Krakow“ vardas, spalvos ar simboliai būtų sietini su chuliganizmu, agresija ar nusikalstama veika. Smurtas absoliučiai nėra susijęs su klubo palaikymu“, – teigė klubas.
Įvykus tragedijai visoje Lenkijoje kilo pasipiktinimas. „Gornik Zabrze“ klubo savininkas Lukas Podolski pažadėjo paaukoti per varžybas prieš „Wisla Krakow“ suringtus pinigus aukos šeimai.
„Wisla Krakow“ klubas jau ne pirmą kartą yra siejamas su nusikalstamu chuliganizmu. Nuo pat 2023 metų klubas yra boikotuojamas kitų futbolo komandų bei sirgalių, kurie atsisako vykti į Krokuvą.
Pareigūnai įvykį toliau tiria ir prašo visų, kurie turi vertingos informacijos, susisiekti.
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