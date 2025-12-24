Per Kūčias – pražūtinga automobilių kaktomuša Lenkijoje

Vienas automobilių, kuriame buvo penki žmonės, po susidūrimo užsidegė, sakė ugniagesių atstovas. Kitoje transporto priemonėje buvo tik vairuotojas. Visi asmenys abiejuose automobiliuose mirė dar avarijos vietoje. Jų tapatybė kol kas nežinoma.
Lenkijos policija paragino visus vairuotojus dėl slidaus kelio pavojaus per Kalėdas vairuoti atsargiai. Visoje šalyje prognozuojamos minusinės temperatūros.
Labai katalikiškoje Lenkijoje Kalėdos yra svarbi šeimos šventė, kai namo daug lenkų grįžta ir iš užsienio.
Naujausi komentarai