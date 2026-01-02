„Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba perspėja, kad Kremlius toliau vykdo specialią operaciją, skirtą sužlugdyti taikos derybas, vykstančias tarpininkaujant JAV. Minėtoji operacija yra kompleksinio pobūdžio. Po vadinamojo „išpuolio prieš Putino rezidenciją“ pastebime, kad Kremlius skleidžia naują melagingą informaciją, siekdamas parengti Rusijos ir užsienio auditoriją tolesniam eskalavimui“, – nurodoma pranešime.
Tarnyba prognozuoja, kad egzistuoja „didelė tikimybė“, jog bus „pereita nuo manipuliacinio poveikio prie ginkluotos provokacijos, kurią vykdys specialiosios Rusijos tarnybos ir kuri pareikalaus daugybės žmonių aukų“.
„Numatomas laikas – prieš Kalėdas pagal Julijaus kalendorių arba jų metu. Provokacijos vieta gali būti pasirinkti maldos namai arba kitas objektas, turintis didelę simbolinę reikšmę tiek Rusijoje, tiek laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose“, – pranešė žvalgyba.
Pažymėtina, kad siekdami suklastoti įrodymus, neva vykdant išpuolį dalyvavo Ukraina, rusai planuoja panaudoti vakarietiškos gamybos smogiamųjų bepiločių orlaivių nuolaužas, kurios bus pristatytos į provokacijos vietą iš karo veiksmų zonos.
„Baimės išnaudojimas ir teroristinių aktų, kurių aukomis tampa žmonės, vykdymas po svetima vėliava visiškai atitinka Rusijos specialiųjų tarnybų darbo stilių. Putino režimas ne kartą taikė šią taktiką Rusijos Federacijos viduje, o dabar tas pats modelis eksportuojamas į užsienį, ką netiesiogiai patvirtina vieši aukščiausių Rusijos Federacijos pareigūnų pareiškimai“, – pažymėjo Užsienio žvalgybos tarnyba.
Tik kariniai taikiniai
Kyjivas smogia tik į „karinius taikinius“, penktadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė kariuomenės atstovas. Tokia jo pastaba nuskambėjo po to, kai Rusija pranešė, kad per bepiločių orlaivių ataką Maskvos okupuotoje Pietų Ukrainos dalyje esą žuvo 27 civiliai.
„Ukrainos gynybos pajėgos laikosi tarptautinės humanitarinės teisės normų ir smogia tik į priešo karinius taikinius“, – sakė Dmytro Lychovijus.
Militarizuoja vaikus
Rusija rengiasi tolesnei vaikų ir jaunimo militarizacijai ir nė nebesistengia karinio mokymo pridenginėti socialinėmis ar švietimo iniciatyvomis. Apie tai pranešė Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba (SZRU).
„Vienas iš naujausių žingsnių – paskelbti planai į nacionalinio GTO („Pasiruošęs darbui ir gynybai“) komplekso – programos, oficialiai pristatomos kaip gyventojų fizinio lavinimo sistema, – standartus įtraukti bepiločių orlaivių valdymą“, – sakoma pranešime.
Pasak žvalgybos šaltinių, tuo pat metu federalinė valdžia paskelbė apie naujos rodiklių sistemos, skirtos „stiprinti vaikų sveikatą ir fizinę raidą“, sukūrimą, ypač daug dėmesio skiriant pasirengimui karinei tarnybai.
Dėl to fizinio lavinimo kriterijai iš esmės susiejami su tinkamumu ateityje tarnauti kariuomenėje, taip nutrinant ribą tarp sveikatos stiprinimo ir karinės mobilizacijos.
Rusijos pareigūnai taip pat atskirai paskelbė apie planus išplėsti vaikų karinių ir sportinių treniruočių valstybinį reguliavimą, prilyginant jas ugdymo veiklai.
„Tai reiškia, kad nepilnamečiams skirta karinio pobūdžio veikla formalizuojama ir legitimizuojama dalyvaujant valstybinėms institucijoms,“ – pridūrė SZRU.
Žvalgybos tarnyba pažymėjo, kad šie sprendimai atitinka platesnę Rusijos strategiją – visuomenės militarizavimą ir sistemingą vaikų įtraukimą į su karu susijusius mokymus.
Pavyzdžiui, prisidengdama „fiziniu lavinimu“, valstybė kuria vis daugiau infrastruktūros, skirtos ankstyvam vaikų įgūdžių, svarbių kovos veiksmams, ugdymui.
Šis procesas įgauna atvirai demonstratyvias formas regioniniu lygmeniu.
Militarizacija jau apima net Naujųjų metų šventes: vaikai vežiojami kovinėmis mašinomis, jiems leidžiama šaudyti iš kovinių ginklų, o „seneliai Šalčiai“ atvyksta pas vaikus tankais.
„Karo simboliai visiškai integruojami į vaikų aplinką, normalizuojant smurtą ir karybą kaip kasdienio gyvenimo elementą nuo pat mažens“, – daro išvadą SZRU.
Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, Rusijoje vis labiau plinta praktika, kai informacija apie antikarinius pareiškimus perduodama teisėsaugos institucijoms, o paskui pateikiami kaltinimai „kariuomenės diskreditavimu“.