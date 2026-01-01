Kyjive paauglys mokykloje sužalojo du žmones

Įtariamasis, kuris susižalojo ir pats, sulaikytas.
Pareigūnai tirs bet kokią galimą Rusijos įtaką 14-mečiui, teigdami, kad jo telefone „buvo rastas susirašinėjimas su nežinomais asmenimis – tikėtina, Rusijos specialiųjų tarnybų atstovais“.
Per beveik ketverius karo metus Ukraina ir Rusija dažnai kaltino viena kitą bandymais internetu verbuoti nepilnamečius.
Ukrainos policijos paskelbtose nuotraukose matyti priešais pareigūnus sėdintis įtariamasis, vilkintis marškinėlius su vokišku užrašu „Hitler kaputt“, reiškiančiu „Hitleriui galas“.
Paauglys išpuolio metu taip pat dėvėjo kaukę ir šalmą.
Jo aukos buvo paguldytos į ligoninę, pridūrė policija.
Rusija jau seniai naudojasi Antrojo pasaulinio karo istorija skleisdama naratyvus, kad Ukrainos vadovybė esą yra neonaciai. Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose tai neigia kaip nepagrįstą melą.
Kitą mėnesį sukaks ketveri metai, kai Rusija pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą.
Naujausi komentarai