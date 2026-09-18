Kyjivo meras praneša apie Rusijos raketų smūgį

„Sostinėje veikia oro gynybos sistemos. Kyjivas apšaudomas balistinėmis raketomis. Likite slėptuvėse!“ – platformoje „Telegram“ įspėjo meras, kurį cituoja portalas „Ukrainska pravda“.
Naujienų agentūros „Reuters“ šaltiniai sostinėje girdėjo sprogimus.
Kiek anksčiau Kyjive buvo paskelbtas oro pavojus, o netrukus mieste pasigirdo sprogimas, pranešė naujienų agentūra „Interfax-Ukraina“, kurią cituoja Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP.
Pasak „Interfax-Ukraina“, apie objektus, kuriems smogta, padarytą žalą, sužeistuosius ar žuvusiuosius kol kas nepranešta.