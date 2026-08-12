Laikas dar neužgydė „Nova“ tragedijos žaizdų

Neatlaiko skausmo naštos
Praėjus beveik trejiems metams nuo Liron Barda žūties, šalia merginos kapo Elkanos kapinėse pirmosiomis rugjūčio dienomis rastas Baro Asrafo kūnas su šautine žaizda krūtinėje. 2023 m. spalio 7-ąją 26-erių Liron dirbo festivalyje „Nova“, vykusiame Vakarų Negevo regione, netoli Re’imo kibuco. Tarsi iš po žemių atsiradus palestiniečių teroristams, ji dar galėjo pabėgti, tačiau liko. Paskutinis merginos, palinkusios prie sužeistojo, atvaizdas užfiksuotas festivalio dalyvio telefonu.
B. Asrafo festivalyje nebuvo, tačiau jį žiniasklaida vadino išgyvenusiu „Nova“. Nevyriausybinės organizacijos „SafeHeart“, teikiančios pagalbą Spalio 7-osios liudininkams ir jų šeimoms, vadovė Efrat Atun tokius žmones pavadino pusantro laipsnio aukomis. Tai artimieji ar draugai, kurių nebuvo įvykio vietoje, tačiau kurie realiu laiku – telefonu ar per „WhatsApp“ žinutes – išgyveno tragediją kartu su savo draugais, vaikais, broliais, seserimis. „Tai ne pirmoji savižudybė tarp šių pusantro laipsnio aukų“, – portalui eJewishPhilanthropy sakė E. Atun.
Pasak B. Asrafo sesers Lihi, po L. Barda mirties brolis kentėjęs tyliai, niekam nesipasakojęs. Nuo vaikystės pažįstami jaunuoliai buvo itin artimi – Baras buvo išsitatuiravęs Liron atvaizdą. „Ji buvo dalis jo sielos“, – pasakojo Lihi portalui „Walla“. Kai šeima pasigedo Baro, šeimai nė nekilo abejonių, kur ieškoti: prie Liron kapo.
Baras – ne vienintelė pavėluota tragedijos auka. 2024 m. spalį po metus trukusios kovos su potrauminio streso sindromu (PTSS) palūžo Shirel Golan – nuo teroristų mergina su draugu sugebėjo pasislėpti, tačiau išgyventas siaubas ją pasivijo.
Praėjus kelioms dienoms po antrųjų išpuolio metinių, tragiškomis aplinkybėmis mirė Yelena Giler – festivalyje nužudyto Slavos Gilerio motina, taip ir neatsigavusi po sūnaus žūties.
Tomis pačiomis dienomis netoli Netanijos rastas negyvas Roei Shalevas. Spalio 7-ąją nuo teroristų jis kūnu bergždžiai bandė uždengti savo mylimąją Mapal Adam, buvo sužeistas, bet išgyveno apsimetęs mirusiu. R. Shalevas buvo aktyvus „Nova“ tragedijos liudininkų bendruomenės narys, buvo subūręs krepšinio komandą. Jauno vyro skausmas buvo išaugęs dvigubai: po žinios apie „Nova“ siaubą ir M. Adam žūtį, praėjus vos savaitei, mirė ir jo motina.
2025 m. skausmo dėl dukros Sofijos žūties neatlaikė Vladislavas Bongartas iš Karmielio.
Skirtingas požiūris
Tikslus savižudybių, susijusių su Spalio 7-osios išpuoliu, skaičius iki šiol – ginčų objektas: Izraelio sveikatos apsaugos ministerija ne kartą viešai neigė kalbas apie dešimtis atvejų; mokslininkai perspėja, kad savižudybė – sudėtingas reiškinys, kurio priežasčių priskirti vienam įvykiui negalima.
Žiniasklaidos fiksuojami atvejai piešia vaizdą, kuriame vienintelis ginčytinas klausimas – ne pačios problemos egzistavimas, o jos mastas.
Dar 2024 m. balandį Valstybės kontrolės komisijos posėdyje Knesete festivalį išgyvenęs Guy Ben Shimonas pareiškė, kad bent pusšimtis išgyvenusių „Nova“ tragediją nebepajėgė gyventi su savo patirtimi. Sveikatos apsaugos ministerija teigė palaikanti ryšį su organizacijomis, padedančiomis Spalio 7-osios liudininkams, tačiau nerado jokio pagrindo G. Ben Shimono teiginiams.
„Mano draugai nesikelia iš lovos, aš irgi. Praktiškai nieko negaliu daryti, teko įsigyti šunį, kad išgyvenčiau“, – pasakojo G. Ben Shimonas. Kita liudytoja, Naama Eitan, kalbėjo apie nuolatinį reikalavimą įrodinėti savo patirtą traumą institucijoms ir apie tai, kad naktimis miega vos po dvi valandas, kasryt išgyvendama akimirkas, kai slėpėsi krūmuose nuo pro šalį einančių teroristų.
Izraelio žiniasklaidos teigimu, daugelį išgyvenusių, ypač jaunas moteris, patyrusias ar mačiusias seksualinį smurtą, labai slegia internete plintanti dezinformacijai ir liudininkų pasakojimų neigimas.
Strigo valstybinė sistema
Oficialiais duomenimis, iš viso per Spalio 7-osios išpuolį žuvo apie 1 200 žmonių (364 – festivalyje „Nova“), 253 buvo paimti įkaitais. Oficialiai išgyvenusiais pripažinta apie 3 600 žmonių; daugelis jų patyrė sužalojimų, tapo neįgalūs.
Kaip skelbia portalas eJewishPhilanthropy, „SafeHeart“ ir Haifos universiteto atliktas tyrimas atskleidė neįprastą visuomenės reakciją. Įprastai po traumų 60 proc. žmonių demonstruoja atsparumą, o tik apie 15–20 proc. tampa pažeidžiami. Tarp „Nova“ išgyvenusių atsparūs liko tik 25 proc., o daugiau nei 75 proc. buvo įvardyti kaip pažeidžiami arba kenčiantys nuo PTSS.
Valstybės kontrolieriaus teigimu, per pirmąjį pusmetį po Spalio 7-osios valstybinė sveikatos apsaugos sistema pasirūpino mažiau nei 1 proc. Izraelio gyventojų, nors 38 proc. nurodė turį reikšmingų psichologinių simptomų. Tuo tarpu tarp pačių festivalio dalyvių, patyrusių giliausią traumą, tik 24 proc. buvo skirtas ir jie sėkmingai baigė visą gydymo kursą valstybės finansuojamuose centruose. Po Spalio 7-osios prasidėjus karinei operacijai Gazos Ruože, mobilizavus tūstančius rezervininkų, „Hezbollah“ pradėjus atakuoti Izraelio civilius, su sunkiomis psichologinėmis problemomis susidūrė dar daugiau asmenų.
Laikui bėgant, ši pradinė krizė neišblėso, o virto ilgalaike nacionaline problema. Kaip rašė „Haaretz“, Izraelio sveikatos apsaugos ministerijos 2026 m. sausio 28 d. paskelbtoje oficialioje ataskaitoje nurodoma, kad valstybinėse psichikos sveikatos klinikose aktyviai gydomų žmonių skaičius pasiekė 435 tūkst. Tai 30 proc. daugiau nei iki 2023 m. spalio. Lygiagrečiai fiksuotas staigus priklausomybių šuolis.
Neseniai Tel Avive organizacijų „121 Engine for Social Change“, „Or BaOfek“ ir „Tikva LaNefesh“ surengtoje konferencijoje pristatytas tyrimas atskleidė, kad tik 27 proc. apklaustųjų sugrįžo dirbti tokiu pačiu darbo krūviu, kokiu dirbo iki sužeidimo, 35 proc. apskritai nebedirbo. Teigiama, kad sužeidimas paveikia visos šeimos užimtumą ir finansinę padėtį, užkrauna papildomą naštą artimiesiems, kurie rūpinasi nukentėjusiuoju.
Konfrencijoje ne kartą nuskambėjo mintis, kad, pasikeitus terorizmui, keistis turi ir požiūris į jo padarinius. Žmonės gali patirti sunkių psichologinių traumų net ir nebūdami fiziškai išpuolio vietoje – pakanka realiuoju laiku stebėti įvykius telefone arba matyti vaizdo įrašus. Jeigu galima įrodyti, kad padaryta rimta psichologinė žala, valstybė turėtų svarstyti galimybę išplėsti žalos pripažinimo kriterijus ir tokiems asmenims.
Valstybės kontrolierius perspėjo, kad dėl uždelsto gydymo simptomai gali įsitvirtinti ir sukelti ilgalaikę žalą nukentėjusiųjų darbo veiklai, šeimos gyvenimui ir socialiniam funkcionavimui.
Vietos socialinės rūpybos sistema, kuri turėtų būti svarbi bendruomeninės pagalbos grandis, taip pat susiduria su rimtais sunkumais: stinga darbuotojų, o darbuotojai kenčia nuo itin didelio darbo krūvio. Šiai problemai spręsti konferencijoje pasiūlyta darbovietėse steigti specialią psichikos sveikatos pareigūnų instituciją, kurios nariai gebėtų atpažinti emocinių sunkumų požymius ir siųsti tokius žmones gydytis.
Reaguodama į gilėjančią sisteminę krizę ir visuomenės spaudimą po virtinės skaudžių mirčių, liepą Vyriausybė patvirtino naują tikslinį paramos paketą, skirtą 2026–2028 m. laikotarpiui. Kaip rašo „Jewish News“, „Nova“ festivalio aukų reabilitacijai ir specialioms programoms (pvz., priklausomybėms gydyti) buvo skirta 60 mln. šekelių (apie 17 mln. eurų). Papildomai skiriama lėšų juos namuose slaugantiems šeimos nariams paremti ir nemokamai terapijai.
Organizacijos „SafeHeart“ išplatintame vaizdo liudijime viena iš „Nova“ festivalio žudynes išgyvenusių merginų Maayan Dee pabrėžė: didžiausia klaida manyti, kad išgyvenusieji jau pamiršo Spalio 7-osios įvykius. „Šiandien galiu atrodyti gerai, šypsotis. Ko žmonės nemato – tai panikos priepuolių, kurie gali kilti visiškai netikėtai, pvz., kai kas nors numeta telefoną ir akimirką tas garsas suskamba kaip šūvis. Tai realybė, su kuria išgyvenusieji gyvena kiekvieną dieną. Aš darau pažangą, grįžau į universitetą, nes tikiu, kad įmanoma pasveikti. Tačiau tai nelengva“, – sakė mergina.
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