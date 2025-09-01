Latvijoje dingęs Kanados karys rastas miręs

Rugsėjo 5 dieną buvo rastas negyvas nuo rugsėjo 2 dienos dingęs Baltijos šalyje dislokuotų Kanados ginkluotųjų pajėgų puskarininkis George'as Hohlas (Džordžas Holas).
Kanados Ministras Pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) sakė, kad labai nuliūdo sužinojęs apie G. Hohlo mirtį, ir pareiškė gilią užuojautą draugams, šeimai ir ginkluotųjų pajėgų kolegoms.
„Puskarininkis Hohlas buvo dislokuotas (...) brigadoje, su kuria turėjau garbės praleisti laiką praėjusio mėnesio pabaigoje“, – šeštadienio vakarą socialinio tinklo „X“ pranešime rašė M. Carney.
Beveik 20 metų patirtį Kanados ginkluotosiose pajėgose turintis G. Hohlas buvo dislokuotas operacijoje „Reassurance“ – didžiausioje Kanados užsienio misijoje, prisidedančioje prie NATO Vidurio ir Rytų Europoje.
Kanados pajėgų karo policija padeda Latvijos valdžios institucijoms tęsti G. Hohlo mirties aplinkybių tyrimą.
Mirties priežastis nebuvo paskelbta.
Pareigūnų teigimu, incidentas nekelia grėsmės 1 500 karių, dislokuotų Latvijoje, remiant operaciją „Reassurance“, kaip dalis Kanados vadovaujamos NATO kovinės grupės, esančios Latvijoje nuo 2017 metų.
