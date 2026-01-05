Latvijoje pernai sužlugdyti tūkstančiai bandymų nelegaliai kirsti sieną su Baltarusija

Pirmosiomis šių metų dienomis bandymų neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną nefiksuota.
Dėl humanitarinių priežasčių pernai Latvija priėmė 31 migrantą.
2024 metais buvo sutrukdyta 5 388 bandymams neteisėtai kirsti sieną, o 26 asmenims buvo leista pasilikti Latvijoje dėl humanitarinių priežasčių.
Praėjusį mėnesį Latvijos vyriausybė nusprendė dėl nelegalios imigracijos sienos su Baltarusija sustiprintos apsaugos režimą pratęsti iki 2026 metų birželio 30 dienos.
Sustiprintas sienos apsaugos režimas galioja Ludzos, Kraslavos ir Aukštutinės Dauguvos regionuose, Daugpilyje ir Rėzeknės regiono Kaunatos rajone.
Migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos (ES) nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
