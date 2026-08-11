Latvijos ir Baltarusijos pasienyje aptiktas migrantų tunelis

Pasieniečiai, bendradarbiaudami su kariškiais ir policija, Latvijoje aptiko migrantų grupę, sakė ministras.
„Bandant tiksliau atsekti, kaip jie pateko į šalį, buvo aptiktas slaptas tunelis“, – sakė J. Dombrava ir pridūrė, kad tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis.
Pasak jo, bus aiškinamasi, kokios prevencinės priemonės būtų reikalingos. J. Dombrava pavedė savo ministerijos sekretoriui išsiaiškinti galimybes skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių aiškinantis, ar esama ir kitų tunelių.
Kaip pranešama, rugpjūčio pradžioje Lietuvos pasieniečiai netoli Latežerio kaimo Druskininkų savivaldybėje aptiko jau trečią požeminį tunelį, kuris, kaip manoma, buvo skirtas nelegaliai migracijai iš Baltarusijos, rugpjūčio 5 dieną paskelbė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Tunelis aptiktas pasieniečiams bendradarbiaujant su Lenkijos sienos apsaugos specialistais ir specializuota įranga patikrinus galimas kasinėjimo vietas. Požeminis perėjimas buvo iškastas maždaug 1,5 m gylyje po fiziniu barjeru pasienyje ir sutvirtintas rąstais bei lentomis.
Tai buvo jau trečias tunelis, kurį pastarosiomis savaitėmis prie sienos su Baltarusija aptiko Varėnos pasieniečiai. Šiais metais Lietuvos pasieniečiai užfiksavo iš viso 12 bandymų patekti į Lietuvą kasant požeminius tunelius.
Taip pat pranešta, kad Latvijoje prasidėjo operacija „Vilkaitis“ ("Vilkolakis"), kurios metu visos atsakingos institucijos vykdys koordinuotus veiksmus siekiant pažaboti nelegalią migraciją, žurnalistams pranešė ministras pirmininkas Andris Kulbergas.
Praėjusią savaitę po vyriausybės posėdžio premjeras žurnalistams sakė, kad rugpjūtį Vidaus reikalų ir Gynybos ministerijos imsis reikšmingų prevencinių priemonių, siekiant sumažinti nelegalių migrantų srautus prie sienos, kuri taip pat yra ir Europos Sąjungos (ES) išorinė siena.
A. Kulbergas taip pat pabrėžė, kad siekdama išlaikyti nacionalinį saugumą, vyriausybė svarsto visus įmanomus nelegalios migracijos problemos sprendimo būdus.
Anot A. Kulbergo, tai reiškia, kad Paterniekų sienos perėjos uždarymas Latvijos ir Baltarusijos pasienyje yra viena iš galimybių, nors „šiuo metu to nepatvirtiname, nes nelegalios migracijos srautas vyksta ne per patį sienos kirtimo punktą, o už jo ribų“.
Paklaustas, kiek ekonominiai sumetimai daro įtaką sprendimui kol kas neuždaryti Paterniekų kontrolės punkto, premjeras atsakė, kad svarbiausia yra saugumas.
J. Dombrava taip pat patvirtino, kad pasiektas susitarimas dėl dar glaudesnio bendradarbiavimo su Gynybos ministerija ir Nacionalinėmis ginkluotosiomis pajėgomis (NBS), siekiant užkirsti kelią bandymams nelegaliai kirsti sieną.
„Taip pat vertiname įvairias kitas galimybes, kaip galime veikti, kad šis nelegalių migrantų skaičius sumažėtų iki nulio“, – sakė J. Dombrava.
Gynybos ministerija naujienų agentūrai LETA pridūrė, kad rugpjūtį ir rugsėjį Sėloje bei Latgaloje planuojamos kelerios karinės pratybos. Šiose pratybose dalyvaus ir NATO sąjungininkai, tačiau pačių pratybų organizavimas nėra tiesiogiai susijęs su kova prieš nelegalią migraciją.
Latvijoje prie sienos su Baltarusija iki metų pabaigos galioja sustiprintas sienos apsaugos režimas, įvestas reaguojant į iš Baltarusijos kylančios nelegalios migracijos spaudimą.
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