Latvijos oro erdvėje ginkluotosios pajėgos užfiksavo droną

Pasak kariškių, šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Manoma, kad dronas skrenda virš Preilių savivaldybės, tačiau situacija nuolat keičiasi, nurodė kariuomenė.
Remiantis ekstremaliųjų situacijų svetainės informacija, Latvijos rytiniame pasienyje gyvenantiems žmonėms antradienį prieš pat vidurdienį vėl buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje.
Iš pradžių apie grėsmę pranešta Kraslavos ir Ludzos savivaldybėse. Vėliau pranešimas taip pat išsiųstas Preilių ir Rėzeknės savivaldybių bei Rėzeknės miesto gyventojams.
Šalies oro erdvėje pakelti NATO naikintuvai.
Kaip pranešama, Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašių pranešimų, greičiausiai susijusių su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrendančiais vykstant Rusijos karui Ukrainoje.
Tokie dronai kelis kartus nukrito ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dienos incidentą naftos saugykloje Rėzeknėje.
Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo.
Naujausi komentarai