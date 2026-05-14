Lėktuvo katastrofoje žuvusios moters šeima prisiteisė milijoninę kompensaciją

Samya Stumo 2019 metų kovą žuvo „Ethiopian Airlines“ katastrofoje, pasiglemžusioje iš viso 157 žmones. Apie dvi valandas Čikagoje posėdžiavusi prisiekusiųjų kolegija nusprendė moters šeimai priteisti 49,5 mln. dolerių.
Beveik visose civilinėse bylose dėl minėtos lėktuvo katastrofos „Boeing“ susitarė be teismo. Tačiau S. Stumo atveju jos šeima nesugebėjo susitarti su „Boeing“ ir kreipėsi į teismą.
„Mes nuoširdžiai užjaučiame visus, kurie prarado artimuosius „Lion Air“ 610-ojo reiso ir „Ethiopian Airlines“ 302-ojo reiso katastrofose, – teigiama „Boeing“ pareiškime. – Nors beveik visų šių ieškinių atvejais sudarėme taikos sutartis, šeimos turi teisę ginti savo reikalavimus teismo procese, ir mes gerbiame jų teisę tai daryti.“
S. Stumo žuvo pakeliui į Keniją, kur turėjo pradėti dirbti nevyriausybinėje organizacijoje „ThinkWell“, siekiančioje pagerinti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų Afrikoje ir Azijoje.
Tačiau lėktuvas sudužo netrukus po pakilimo iš Adis Abebos. Etiopijos katastrofa įvyko maždaug keturis su puse mėnesio po „Lion Air“ katastrofos Indonezijoje. Per šias dvi katastrofas iš viso žuvo 346 žmonės.
„Boeing“ pripažino, kad abiem atvejais katastrofos buvo susijusios su lėktuvo įranga.
Prieš paskelbiant sprendimą šioje byloje „Boeing“ advokatas Danas Webbas išreiškė bendrovės apgailestavimą dėl avarijos. Jis sakė, kad „vienintelis nesutarimas“ tarp „Boeing“ ir Stumo šeimos buvo „dėl tikslios kompensacijos sumos“.
