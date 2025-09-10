Lenkija agresijos aktu vadina incidentą, kai keliolika „dronų tipo“ objektų pažeidė jos oro erdvę

„Po šiandieninės Rusijos Federacijos atakos Ukrainos teritorijoje įvyko precedento neturintis Lenkijos oro erdvės pažeidimas dronų tipo objektais“, – socialiniuose tinkluose pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė.
„Tai agresijos aktas, keliantis realią grėsmę mūsų piliečių saugumui“, – pabrėžiama pranešime.
Vienas dronas trenkėsi į gyvenamojo namo stogą Virikų miestelyje, Vlodavos apskrityje, Liublino vaivadijoje, trečiadienį, remdamasis pareigūnais, pranešė Lenkijos radijas.
Per incidentą Virikuose niekas nenukentėjo. Liublino ugniagesių departamento jaunesnysis kapitonas Tomaszas Stachyra Lenkijos radijui sakė, kad buvo apgadintas pastato stogas ir lubos.
Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė anksčiau pranešė, kad vykdomos operacijos, skirtos „identifikuoti ir neutralizuoti“ kai kuriuos taikinius ir surasti kitus numuštus orlaivius.
Pasak Lenkijos radijo, Liublino policija pranešė, kad lauke netoli Palenkės Bialos rastas apgadintas dronas. Niekas nenukentėjo.
Šis incidentas įvyko Rusijai sudavus virtinę smūgių visoje Ukrainoje, įskaitant vakarinį Lvivo miestą, esantį maždaug už 80 km nuo Lenkijos sienos.
Vadovybė anksčiau pranešė, kad reaguojant į Rusijos ataką buvo mobilizuota Lenkijos ir sąjungininkų aviacija.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „vykdoma operacija, susijusi su daugkartiniais Lenkijos oro erdvės pažeidimais“.
„Kariuomenė panaudojo ginklus prieš taikinius. Nuolat palaikau ryšį su prezidentu ir gynybos ministru. Gavau tiesioginį pranešimą iš operacijos vado', – informavo jis.
Kiek vėliau D. Tuskas pranešė informavęs NATO generalinį sekretorių apie „esamą situaciją ir veiksmus, kurių ėmėmės prieš objektus, pažeidusius mūsų oro erdvę. Nuolat palaikome ryšį“.
Lenkijos vyriausybė paskelbė, kad 8 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku surengs neeilinį kabineto posėdį.
Paveiktas oro uosto darbas
Lenkijos gynybos ministras trečiadienį pareiškė, kad aviacija, mobilizuota reaguojant į šalies oro erdvės pažeidimus per Rusijos ataką prieš Ukrainą, apšaudė „priešiškus objektus“.
„Lėktuvai panaudojo ginklus prieš priešiškus objektus“, – socialiniuose tinkluose pranešė Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas ir pridūrė: „Mes nuolat palaikome ryšį su NATO vadovybe.“
Varšuvos pagrindinis Šopeno oro uostas taip pat buvo uždarytas, teigiama JAV federalinės aviacijos administracijos pranešime, kuriame minima „neplanuota karinė veikla, susijusi su valstybės saugumo užtikrinimu“.
Varšuvos oro uostas savo interneto svetainėje perspėjo keleivius, kad skrydžių veikla sustabdyta dėl oro erdvės uždarymo virš dalies šalies teritorijos, tačiau oro uostas esą lieka atidarytas.
Įtariamas oro erdvės pažeidimas įvyko kitą dieną po to, kai naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis perspėjo, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas, pradėjęs karą Ukrainoje, yra pasirengęs įsiveržti į kitas šalis.
„Mes nepasitikime gerais Vladimiro Putino ketinimais“, – antradienį spaudos konferencijoje Helsinkyje žurnalistams sakė K. Nawrockis.
„Mes manome, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs įsiveržti ir į kitas šalis“, – teigė jis.
NATO narė Lenkija, pagrindinė Ukrainos rėmėja, priglaudė daugiau nei milijoną ukrainiečių pabėgėlių ir yra pagrindinis Vakarų humanitarinės ir karinės pagalbos karo nuniokotai šaliai tranzito punktas.
Rusijos dronai ir raketos per trejus su puse metų trunkantį karą kelis kartus kirto NATO narių Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos oro erdvę, tačiau nė viena šalis niekada nebandė jų numušti.
Vakarų karinio aljanso kertinis akmuo yra principas, kad išpuolis prieš bet kurią narę laikomas išpuoliu prieš visas.
Praėjusį mėnesį Varšuva pranešė, kad Rusijos karinis dronas įskrido į jos oro erdvę ir sprogo dirbamoje žemėje rytų Lenkijoje. Šį incidentą ji pavadino provokacija.
Lenkija 2023 metais pareiškė, kad Rusijos raketa buvo įskriejusi į jos oro erdvę.
2022 metų lapkritį du civiliai žuvo, kai Ukrainos oro gynybos raketa nukrito viename Lenkijos kaime netoli sienos.