Lenkija patvirtino: šalies teritorijoje sprogo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101

Pasak jo, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą.
C. Tomczyko teigimu, raketa sprogo atsitrenkusi į žemę.
Ketvirtadienio rytą Lenkijos kariuomenė pranešė, kad per naktį vykusią intensyvią Rusijos oro ataką prieš kaimyninę Ukrainą į NATO oro erdvę įskrido nenustatytas skraidantis objektas, kuris vėliau sudužo Lenkijos teritorijoje.
Objektas nukrito negyvenamoje vietovėje netoli Tarnavos-Kolionios kaimo, esančio maždaug už 90 kilometrų į pietus nuo Liublino, kur anksti ryte buvo paskelbtas oro pavojus.
Kariuomenės duomenimis, objektui identifikuoti buvo pakeltas naikintuvas F-16, tačiau vėliau raketa dingo iš radarų. Vėliau jos nukritimo vietą nustatė sraigtasparnio įgula.
Vėliau policijos pareigūnai netoli Tarnavos-Kolionios kaimo aptiko 10 metrų skersmens kraterį. Per incidentą niekas nenukentėjo.
Iš pradžių Varšuva buvo pranešusi tik tiek, kad įtariama, jog nukritęs objektas yra Rusijos raketa, o tyrimas tęsiamas.
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