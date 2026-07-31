 Lenkija patvirtino: šalies teritorijoje sprogo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101

Lenkija patvirtino: šalies teritorijoje sprogo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101

2026-07-31 14:23
Marius Jakštas (ELTA)

„Kalbėjausi su Operatyvinės vadavietės vadu generolu Ireneuszu Nowaku ir galime visiškai užtikrintai patvirtinti, kad tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101“, – ketvirtadienio vakarą radijo stočiai RMF FM sakė Lenkijos gynybos viceministras Cezary Tomczykas.

<span>Lenkija patvirtino: šalies teritorijoje sprogo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101</span>
Lenkija patvirtino: šalies teritorijoje sprogo Rusijos sparnuotoji raketa Ch-101 / Scanpix nuotr.

Pasak jo, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą.

C. Tomczyko teigimu, raketa sprogo atsitrenkusi į žemę.

Ketvirtadienio rytą Lenkijos kariuomenė pranešė, kad per naktį vykusią intensyvią Rusijos oro ataką prieš kaimyninę Ukrainą į NATO oro erdvę įskrido nenustatytas skraidantis objektas, kuris vėliau sudužo Lenkijos teritorijoje.

Objektas nukrito negyvenamoje vietovėje netoli Tarnavos-Kolionios kaimo, esančio maždaug už 90 kilometrų į pietus nuo Liublino, kur anksti ryte buvo paskelbtas oro pavojus.

Kariuomenės duomenimis, objektui identifikuoti buvo pakeltas naikintuvas F-16, tačiau vėliau raketa dingo iš radarų. Vėliau jos nukritimo vietą nustatė sraigtasparnio įgula.

Vėliau policijos pareigūnai netoli Tarnavos-Kolionios kaimo aptiko 10 metrų skersmens kraterį. Per incidentą niekas nenukentėjo.

Iš pradžių Varšuva buvo pranešusi tik tiek, kad įtariama, jog nukritęs objektas yra Rusijos raketa, o tyrimas tęsiamas.

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