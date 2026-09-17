 Lenkija pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos

Lenkija pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos

2026-09-17 14:48
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos, Rusijai toliau atakuojant Ukrainą.

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<span>Lenkija pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos</span>
Lenkija pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos / Asociatyvi Pixabay nuotr.

„Tikriausiai vėl buvo atakuota degalinė labai arti Lenkijos sienos, netoli Jahodyno ir šalia Dorohusko, o tai sukėlė labai galingą sprogimą“, – sakė D. Tuskas spaudos konferencijoje. Jis pridūrė, kad reaguojant į šią ataką į orą pakelti Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai.

Incidentas įvyko rugsėjo 17 d., 1939 m. sovietų invazijos į Lenkiją metinių dieną, sakė D. Tuskas, pridurdamas, kad šis sutapimas padarė šią dieną „deja, išskirtine ir šiandienos saugumo požiūriu“. Panašūs smūgiai netoli sienos buvo užfiksuoti ir anksčiau šią savaitę.

Dėl šios eskalacijos ketvirtadienį buvo aktyvuoti skubūs gynybos protokolai: Lenkijos Vyriausybės saugumo centras (RCB) išplatino skubius įspėjimus apie oro atakas rytinių pasienio regionų gyventojams, o karinė vadovybė pakėlė naikintuvus, siekdama užtikrinti šalies oro erdvės saugumą.

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karas Ukrainoje
Lenkijos pasienis

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