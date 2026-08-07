Lenkijoje apvirtus burlaiviams, gelbėjimosi liemenės išgelbėjo dešimtis vaikų

Burlaiviai, kuriais plaukė 37 žmonės – 31 vaikas ir šeši suaugę instruktoriai – apvirto ketvirtadienį netrukus po 20 val. (21 val. Lietuvos laiku) Mozūrijos ežeryno Sekstų ežere.
Iš penkių ežere plaukusių burlaivių staigų vėjo gūsį atlaikė tik vienas. Vienas iš keturių apvirtusių burlaivių vėliau nuskendo.
Mozūrijos gelbėjimo vandenyje tarnybos (MOPR) Lėciaus (Gižycko) koordinavimo centro dispečeris Dariuszas Luma naujienų agentūrai PAP penktadienį pasakojo, kad atvykę į įvykio vietą gelbėtojai pamatė „grupę vaikų, dėvinčių gelbėjimosi liemenes“.
„Visi jie dėvėjo gelbėjimosi liemenes ir tai išgelbėjo jų gyvybes. Dėl staigaus vėjo gūsio apvirto keturi burlaiviai ir vienas iš jų nuskendo. Buriuotojų daiktai nugrimzdo kartu su laivais“, – pridūrė D. Luma.
Penktasis burlaivis, kuris atlaikė staigų vėjo gūsį, buvo panaudotas vaikams ir jų instruktoriams iš vandens ištraukti.
16-metis paauglys, susižeidęs dilbį, kartu su savo globėju buvo nuvežtas į netoliese esančio Pišo miesto ligoninę. Dar dviem žmonėms pagalba buvo suteikta įvykio vietoje, jiems nereikėjo kreiptis į ligoninę.
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