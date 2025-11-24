Lenkijoje dėl diversijos geležinkelyje suimtas trečiasis Ukrainos pilietis

Pasak tyrėjų, jis talkino ir padėjo tiesioginiams sabotažo vykdytojams Oleksandrui K. ir Jevhenijui I., atliko tokius veiksmus kaip vietovės žvalgymas ir tolesnių sabotažo veiksmų rengimas, pranešė Lenkijos prokuratūra.
Teigiama, kad jo pagalba apėmė logistinę paramą planuojant ir vykdant sabotažo veiksmus 7-ojoje geležinkelio linijoje Rytų Lenkijoje. Surinkti įrodymai, kad rugsėjį Volodymyras B. nuvežė Jevhenijų I. į planuojamų sabotažo operacijų zoną netoli Mikos ir Golabo bei sudarė sąlygas žvalgyti teritoriją ir parinkti vietas sprogmenims padėti, įrengti įrašymo įrenginį ir sumontuoti metalinį elementą ant bėgių.
Pateikus kaltinimus, prokuroras apklausė Volodymyrą B. kaip įtariamąjį. Prokuroro prašymu teismas nurodė jį suimti.
Prokuratūra tęsia tyrimą siekdama nustatyti visus kitus asmenis, galėjusius dalyvauti planuojant, organizuojant ar vykdant minėtus sabotažo veiksmus.
Anksčiau Lenkijos prokuratūra apkaltino du Ukrainos piliečius – 39 metų Oleksandrą K. ir 41 metų Jevhenijų I. – sabotažo vykdymu geležinkelyje Lenkijoje. Lenkijos saugumo tarnybos sulaikė keturis asmenis, įtariamus dalyvavimu išpuoliuose geležinkelyje, tris iš jų po apklausos paleido.
