 Lenkijoje eismo įvykio metu sužeisti aštuoni JAV kariai

Lenkijoje eismo įvykio metu sužeisti aštuoni JAV kariai

2026-05-28 16:01
Jūras Barauskas (ELTA)

Šiaurės vakarinėje Lenkijos dalyje įvykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo aštuoni JAV kariai, vienas iš jų patyrė sunkias traumas.

<span>Lenkijoje eismo įvykio metu sužeisti aštuoni JAV kariai</span>
Lenkijoje eismo įvykio metu sužeisti aštuoni JAV kariai / Scanpix nuotr.

Sunkiai sužeistą karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo penkios greitosios pagalbos brigados, pranešė majoras Tomaszas Zygmuntas.

Ščecino apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė Natalia Dorochowicz naujienų agentūrai PAP pranešė, kad į ligonine buvo pristatyti dar šeši sužeisti kariai, visų jų būklė yra stabili. Ji pridūrė, kad vienas iš nukentėjusiųjų keliauti į ligoninę atsisakė.

Majoras T. Zygmuntas paaiškino, kad avariją tiria karo policija, kurios veiksmus prižiūri Vakarų Lenkijos Poznanės prokuratūros karinis skyrius. Jo teigimu, tikėtina avarijos priežastis – neatsargus vairavimas.

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