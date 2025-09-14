Lenkijoje į lietuvio vairuojamą mikroautobusą įlėkė sunkvežimis: žuvo 7 gyvuliai, pabiro kontrabanda

Kaip pranešama, kelyje Lomža-Ščučinas, ties Zabelės vietove (Kolno apskritis), Iveco“ vairuotojas, Lietuvos pilietis, sustojo kelkraštyje, o jo vairuojamą mikroautobusą bandęs apvažiuoti sunkvežimis, kuris gabeno galvijus, įvažiavo ir apvirto.
Per avariją žmonės nenukentėjo, tačiau nugaišo septyni galvijai.
Iš lietuvio vairuoto mikroautobuso išbyrėjo kontrabandinės cigaretės be Lenkijos akcizo ženklų.
Sunkvežimio ir mikroautobuso susidūrimas įvyko antradienį, rugsėjo 9 d., prieš 17 val. Lenkijos laiku (18 val. Lietuvos laiku).
Eismo trikdžiai kelyje truko iki 21.11 val.
