Lenkijoje sulaikytas vyras, kaltinamas planavęs pasikėsinimą į aukšto rango politikus

Rugpjūčio 6 d. CBZC pareigūnai Krokuvoje, pietų Lenkijoje, „Telegram“ platformoje esančioje šaunamųjų ginklų grupėje aptiko nerimą keliantį įrašą. Jame buvo raginama pašalinti keletą asmenų ir siūloma surengti koordinuotą ataką, nukreiptą prieš žymiausių Lenkijos politikų gyvybes.
Krokuvos prokurorų teigimu, įrašo autorius Mikolajus T. (pavardė neatskleidžiama pagal Lenkijos privatumo įstatymus) išreiškė nusivylimą Lenkijos politinėje arenoje dominuojančia „duopolija“, kurios pagrindiniai veikėjai ir tapo planuojamo išpuolio taikiniu.
Įtariamasis, gyvenantis pietrytinėje Liublino vaivadijoje, buvo sulaikytas rugpjūčio 12 d. ir jam pareikšti kaltinimai dėl „veiksmų siekiant sudaryti sąlygas tiesiogiai genocidui vykdyti; pasirengimo vykdyti nusikaltimus taikai, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus; ir viešo kurstymo įvykdyti nusikaltimą“.
Vyras prisipažino parašęs šį įrašą, tačiau paaiškino, kad tai padarė „iš kvailumo“, neturėdamas ketinimų kam nors pakenkti.
Teismas įtariamajam skyrė vieno mėnesio kardomąjį kalinimą. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 20 metų kalėjimo.
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