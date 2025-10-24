 Lenkijoje trys ukrainiečiai nuteisti už padegimus, siejamus su Rusija

2025-10-24 22:39
Viljama Sudikienė (ELTA)

Penktadienį Varšuvos apygardos teismas nuteisė tris ukrainiečius – Serhijų R., Pavlo T. ir Vladyslavą Y. (jų pavardės neatskleidžiamos pagal Lenkijos privatumo įstatymus) – už dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje, vykdžiusioje sabotažą ir teroristinius veiksmus

Lenkijos vėliava
Lenkijos vėliava / Scanpix nuotr.

Vyksta tyrimas dėl kelių koordinuotų padegimų, įskaitant OBI parduotuvės Varšuvoje 2024 m. balandžio 14 d., IKEA parduotuvės Vilniuje 2024 m. gegužės 9 d. ir prekybos centro „Marywilska 44“ Varšuvoje 2024 m. gegužės 12 dieną. Grupuotė taip pat rengėsi padegti IKEA parduotuvę Rygoje.

Serhijus R. ir Pavlo T. taip pat pripažinti kaltais dėl trukdymo tyrimui, nes padėjo grupės lyderiui Serhijui Chalui pabėgti iš Lenkijos.

Teismas skyrė Pavlo T. penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę, Serhijų R. nuteisė kalėti dvejus su puse metų, o Vladyslavą Y. – vienerius metus ir keturis mėnesius. Nuosprendis dar nėra galutinis.

Pasak prokurorų, per tyrimą surinkti įrodymai lėmė, kad kaltinimai buvo pateikti dar keliems įtariamiesiems.

 

 

