Jį cituoja „The Kyiv Independent“.
Kaimyninės Ukrainos valstybės vis dažniau jaučia karo padarinius – Rusijos dronai ir raketos ne kartą pažeidė Rumunijos, Moldovos ir Lenkijos oro erdvę.
Per vieną iš tokių incidentų gegužės 29 dieną Rusijos dronas sužeidė du civilius Rumunijos Galacio mieste, pranešė Bukareštas. Tai buvo pirmas kartas, kai toks įvykis sukėlė tiesioginę žalą žmonėms.
Diplomatas atkreipė dėmesį į liepos 30 dienos įvykį, kai per masinį smūgį Ukrainai Rusijos paleista sparnuotoji raketa įskrido į Lenkijos teritoriją, nuskriejo apie 90 kilometrų ir nukrito Liublino vaivadijoje.
Rusijos vykdomas elektroninės kovos priemonių naudojimas ir signalų trikdymas taip pat nukreipė Ukrainos dronus, atakavusius taikinius šiaurės vakarų Rusijoje, link Baltijos šalių bei Suomijos, o kai kurie iš jų nukrito netoli kritinės infrastruktūros objektų.
Šie atvejai negali būti priimti kaip „naujoji normalybė“, JT Saugumo Tarybos posėdyje Ukrainos Nepriklausomybės dieną pareiškė M. Miarka.
Didėjant oro erdvės pažeidimų skaičiui, NATO šalys taip pat griežtina savo atsaką. Rumunijos ir sąjungininkų naikintuvai pastarosiomis savaitėmis numušė keturis įsibrovusius dronus, o netoli Juodosios jūros dujų platformos buvo sunaikintas vienas jūrų dronas.
Nuo gegužės mėnesio NATO orlaiviai virš Baltijos šalių taip pat sunaikino mažiausiai tris dronus.