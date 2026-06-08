Lenkijos policija aptiko toną heroino

Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūra PAP, netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekia 220 mln. zlotų (60 mln. JAV dolerių).
„Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis.
Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emyratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą.
Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis.
Dėl kontrabandos pradėta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais yra du vyrai ir moteris iš Lenkijos.
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