Lenkijos prokuratūra ir kibernetinės policijos pareigūnai tiria atakas prieš prekybos tinklą „Žabka“

Poznanės apygardos prokuratūra prižiūri tyrimą, kurį atlieka Centrinis kibernetinių nusikaltimų biuras (CBZC). Tyrimas pradėtas po praėjusios savaitės pabaigoje nustatyto incidento, susijusio su neteisėta prieiga prie tinklo sistemų.
„Žabkos“ duomenimis, įsilaužimas įvykdytas per kompromituotą išorės paslaugų teikėjo paskyrą. Užpuolikai taikėsi į techninius išteklius, naudojamus keistis informacija tarp korporacijos franšizės davėjo ir atskirų franšizės atstovų.
Reaguodama į tai, bendrovė pareiškė, kad įsibrovimas buvo nedelsiant aptiktas ir užblokuotas. Apie incidentą informuota Lenkijos asmens duomenų apsaugos tarnyba (UODO) ir teisėsaugos institucijos.
Skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis socialiniame tinkle „X“ pagyrė greitą „Žabkos“ reakciją. Jis pabrėžė, kad įsilaužimas nepaveikė mobiliosios programėlės „Zappka“ naudotojų duomenų, neturėjo įtakos operacijų sistemoms ir nesutrikdė parduotuvių darbo.
Nepaisant oficialių patikinimų dėl klientų saugumo, nepriklausomas Lenkijos kibernetinio saugumo portalas „Niebezpiecznik“ pranešė, kad dėl šio įsilaužimo nutekėjo darbuotojų, partnerių ir galbūt dalies klientų asmens duomenys.
Kibernetiniai nusikaltėliai pasiūlė pavogtus duomenis įsigyti už neįprastai žemą 5 tūkst. eurų kainą, nurodo „Niebezpiecznik“. Kaip vieną iš šantažo priemonių užpuolikai išsiuntė el. laiškus su detalėmis apie įsilaužimą tiesiogiai „Žabkos“ verslo partneriams ir žurnalistams.
Be to, programišių paviešinti pavyzdiniai failai rodo, kad jie gavo prieigą prie bendrovės „Jira“ sistemos. Ši projektų valdymo platforma naudojama „Žabkos“ tinklo programinės įrangos plėtrai ir techninių trikdžių stebėsenai.
„Žabka“ valdo didžiausią Lenkijoje franšizės pagrindu veikiantį parduotuvių tinklą, kurį sudaro tūkstančiai tradicinių parduotuvių bei autonominės, kasininkų nereikalaujančios „Žabka Nano“ parduotuvės.
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