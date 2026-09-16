Lenkijos rytuose paskelbtas oro pavojus

Apie tai praneša RMF24, rašo „Europeiska pravda“.
Maždaug 8.00 val. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė paskelbė pranešimą, kad dėl Rusijos atakos dronų veiklos Ukrainos vakariniuose regionuose į orą pakelta Lenkijos aviacija, o antžeminės pajėgos pereina į padidintą parengties režimą.
Netrukus po 8 val. ryto buvo paskelbtas oro pavojaus signalas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų rajonuose – įskaitant pasienio miestą Pšemyslį, Žešuvą ir Liubliną.
Taip pat buvo sustabdyta Liublino ir Žešuvo oro uostų veikla.
Ukrainos oro pajėgos šiek tiek prieš 8 val. pranešė apie Rusijos reaktyvinių bepiločių orlaivių judėjimą į vakarų Ukrainą; vienas iš jų buvo užfiksuotas netoli Kovelio.
Po praėjusį savaitgalį Rusijos surengtų atakų Lenkijos ir Ukrainos pasienyje ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė apie planus paspartinti eismą prie sienos su Ukraina, kad nesusidarytų transporto sankaupos, kurios galėtų tapti Rusijos atakų taikiniais. Taip pat planuojama sustiprinti pasienio punktų apsaugą.
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