Lenkijos teismas sušvelnino kardomąją priemonę kaltinamajam Leonido Volkovo užpuolimo organizavimu

Kaltinamasis, pranešime įvardytas kaip Anatolijus B., nors anksčiau žiniasklaidoje buvo skelbta ir jo pavardė – Blinovas, nuo 2024 metų buvo laikomas suimtas, tačiau gynyba atkakliai reikalavo jį išlaisvinti. Advokatas pabrėžė, kad kaltinamasis jau dvejus metus yra laikinai suimtas, o tai, anot jo, yra ilgiausias tokios priemonės terminas pagal Lenkijos įstatymus.
Tuo metu prokuratūra prašė pratęsti suėmimą, teigdama, kad laisvėje kaltinamasis gali daryti spaudimą liudininkams.
L. Volkovas savo ruožtu tvirtino, kad Anatolijus B. užsiima dokumentų klastojimu, todėl turi likti suimtas.
Pats kaltinamasis teismui teigė, kad nesislapstė 2024 metų rugpjūtį ir neketina pabėgti dabar. Jo advokatas teisėjui pateikė buto, kuriame Anatolijus B. galėtų gyventi bylos nagrinėjimo metu, nuomos sutartį.
Galiausiai teismas nusprendė sušvelninti kardomąją priemonę ir skyrė kaltinamajam policijos priežiūrą – tai reiškia, kad kaltinamasis gali likti laisvėje, tačiau privalo registruotis priežiūros institucijoje. Jis privalo pranešti priežiūros institucijai apie gyvenamosios vietos pasikeitimą ir negali išvykti iš nustatytos teritorijos.
Teismo procesas byloje dėl pasikėsinimo į L. Volkovą prasidėjo prieš savaitę – liepos 22 dieną.
Procesui prasidėjus, teismas, atsižvelgęs į gynybos advokato prašymą, iki nuosprendžio paskelbimo uždraudė skelbti kaltinamojo visą vardą ir pavardę bei jo nuotrauką.
Pirmajame posėdyje teismas apklausė įtariamąjį. Viešojoje posėdžio dalyje jis pareiškė, kad nepripažįsta savo kaltės.
Po penktadienio posėdžio L. Volkovas, kalbėdamas su „Vot Tak“ žurnalistu, džiaugėsi sprendimu paleisti Anatolijų B iš kardomojo kalinimo. Jis teigė, jog yra neteisinga, kad žmogus, kaltinamas vidutinio sunkumo nusikaltimu, dvejus metus praleidžia suimtas.
„Teisinga, kad už vidutinio sunkumo nusikaltimą žmogus neturėtų metų metus praleisti kardomajame kalinime. Nuostabioje ateities Rusijoje žmogus taip pat nebus dėl vidutinio sunkumo nusikaltimo metų metus laikomas kardomajame kalinime, šiuo atžvilgiu Lenkijos baudžiamojo proceso kodeksas yra visiškai pagrįstas“, – pažymėjo L. Volkovas.
Politiko nuomone, paties Anatolijaus B. dalyvavimas procese yra visiškai antraeilis. Kur kas įdomesnis, anot jo, yra Leonido Nevzlino vaidmuo – būtent jis, kaip įsitikinęs L. Volkovas, ir buvo pasikėsinimo užsakovas.
L. Volkovas buvo užpultas 2024 metų kovo 12-osios vakare automobilyje netoli savo namų Vilniuje. Užpuolikas išdaužė automobilio langą, papurškė ašarinių dujų ir pradėjo rusų opozicionierių daužyti mėsos muštuku. Jam buvo sulaužyta ranka, sumušta koja.
Tiesioginiai užpuolimo vykdytojai – du Lenkijos piliečiai – buvo sulaikyti Lenkijoje tų pačių metų balandžio pradžioje.
Anatolijus B. kaltinamas nusikaltimo organizavimu ir taip pat tuo, kad koordinavo savo veiksmus su Leonidu Nevzlinu.
Kaip rašė BNS, dėl išpuolio prieš L. Volkovą kilo įnirtingas žodžių karas tarp dviejų pagrindinių Rusijos opozicijos frakcijų, nusiteikusių prieš Kremlių.
Aleksejaus Navalno įkurtas Kovos su korupcija fondas apkaltino L. Nevzliną, buvusį naftos bendrovės „Jukos“ viceprezidentą, artimą Michailo Chodorkovskio bendražygį, užsakius išpuolį.
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