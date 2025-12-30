Lietuviai „tamsiajame internete“ krovėsi milijonus: britus šėrė mirtinais vaistais ir narkotikais

Tautiečiai Osvaldas Novikovas, Jordanas Avižienius, Marius Sutrinavičius ir britas Džavedas Afzalas Khanas pripažinti kaltais dėl to, kad prisidengdami interneto vaistinės „SocialPharma“ veikla prekiavo padirbtais, nežinomos sudėties vaistais ir narkotikais, galėjusiais sukelti net mirtį. Vaistus bei kvaišalus nusikaltėlių grupė parduodavo per programėlę „Telegram“ ir kelias vadinamojo tamsiojo interneto paskyras.
Kaip teigiama, minėta vaistinė „SocialPharma“ buvo įkurta 2018 metais. Jos pelnas bitkoinais siekdavo mažiausiai 4,3 mln. svarų sterlingų.
Remiantis bylos duomenimis, 32 metų lietuvis O. Novikovas, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos, buvo atsakingas už bendrą „SocialPharma“ veiklą ir vaistų bei narkotinių medžiagų tiekimą. Tuo tarpu kitas tautietis – 27 metų J. Avižienius, taip pat neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos, buvo O. Novikovo „dešinioji ranka“ – prižiūrėjo pardavimus ir valdė tamsiojo interneto kanalus.
44 metų M. Sutrinavičius, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos, vadovavo pakavimo cecho veiklai – ruošė vaistų pakuotes, rūpinosi jų išsiuntimu. O 55 metų Londono gyventojas Dž. A. Khanas tiekė vaistus ir narkotikus šiai įmonei.
Šių metų liepos mėnesį vykusiame teismo posėdyje lietuviai O. Novikovas, J. Avižienius ir M. Sutrinavičius pripažino savo kaltę, kad tiekė A ir B klasės narkotikus – heroiną, metamfetaminą, kokainą ir ketaminą. J. Avižienius taip pat pripažino kaltę dėl nusikalstamu būdu įgyto turto.
Dž. A. Khanas pripažino kaltę dėl to, kad tiekė A ir C klasės narkotikus – suklastotus vaistus. Jis vienbalsiai pripažintas kaltu ir dėl A ir B klasės narkotikų – kokaino, ketamino bei heroino – tiekimo.
Už šią nusikalstamą veiką O. Novikovui skirta trylika metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. J. Avižieniui – dešimt metų ir šeši mėnesiai kalėjimo. M. Sutrinavičius belangėje praleis aštuonerius metus ir tris mėnesius. O. Dž. A. Khanui skirta penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmė.
„Nereikėtų nuvertinti nelegalių vaistų poveikio. Šio tyrimo metu konfiskuotame heroine aptikta fentanilio pėdsakų – medžiagos, 50 kartų stipresnės už heroiną ir 100 kartų stipresnės už morfiną. Net ir labai mažas jos kiekis gali sukelti mirtiną perdozavimą. Jei policija nebūtų įsikišusi, ši nusikalstama grupuotė neabejotinai būtų toliau tiekusi didelius kiekius nelegalių produktų visoje šalyje – sakė SEROCU kibernetinės komandos vyresnysis tyrėjas, detektyvas inspektorius Robas Bryantas.
(be temos)