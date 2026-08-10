Lietuvių kelionė po Korsiką baigėsi kraupiai: pirmą kartą susidūriau su tokiu dalyku

Kaip „Delfi“ pasakojo jau iš ligoninės išleistas 30-metis vyras (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.), trečią kelionės dieną jis su nepilnamečiu broliu pateko į neeilinę situaciją, kai vietiniai gyventojai paprašė jų pagalbos.
Broliai planavo pėsčiomis apeiti Korsikos salą. Dieną prieš incidentą jie buvo įsirengę stovyklavietę prie upės, kur rado gamtoje paliktą kamerą. Ją padėjo kitur, nes pasirodė keista, kad daiktas tiesiog mėtosi laukuose.
Kitą dieną, jau nuėję apie 5 kilometrus nuo stovyklavietės, jie pastebėjo sustojusį automobilį. Atvykęs vyras paklausė, ar broliai nematė kameros vietoje, kurioje nakvojo, ir paprašė padėti ją ten surasti.
„Galbūt jie mus stebėjo per tą kamerą, nes neturiu kito paaiškinimo, kaip apskritai mus atpažino. Paprašė padėti surasti kamerą ir pažadėjo parvežti atgal, kad neatsiliktume nuo žygio grafiko“, – pasakojo vyras.
Broliai sutiko ir įsėdo į pikapą. Suradę kamerą bei grąžinę ją savininkui, jie paprašė būti parvežti atgal, tačiau, anot lietuvio, išgirdo, kad tai esą jau jų problema.
Grasinimas policija baigėsi smurtu
Pasak vyro, kai jis užsiminė apie policijos iškvietimą, jeigu nebus laikomasi susitarimo, situacija akimirksniu peraugo į smurtą.
„Kai paminėjau policiją, vienas iš dviejų vyrų – tuo metu jau buvo atvažiavęs ir antras – iš nugaros trenkė man į veidą. Kadangi stovėjau ant skardžio krašto, iš karto įkritau į upę. Kol išplaukiau, jie kirvio kotu trenkė mano 17-mečiui broliui į veidą“, – pasakojo jis.
Kol vyresnysis brolis bandė padėti sužeistam paaugliui, užpuolikai, anot jo, iškraustė jų kuprines, numetė jas į krūmus ir pabėgo.
Šis įvykis buvo tikrai neįtikėtinas.
Į įvykio vietą buvo iškviesta greitoji pagalba ir policija. Tačiau vyras teigė, kad nusivylė vietos pareigūnų reakcija bei tuo, kad su tarnybomis sudėtinga susikalbėti nemokant prancūzų kalbos.
Bijodamas, kad įvykio aplinkybės gali būti netiksliai perteiktos, jis kreipėsi į Lietuvos ambasadą Prancūzijoje dėl vertėjo pagalbos, tačiau sulaukė patarimo kreiptis į policiją ir pateikti pareiškimą.
„Šis įvykis buvo tikrai neįtikėtinas. Labai daug keliauju, esu matęs nemažai pasaulio, bet pirmą kartą nutiko toks dalykas. Ir dar Prancūzijoje, kuri tikrai atrodo civilizuota šalis“, – sakė lietuvis.
Jis norėjo įspėti ir kitus keliautojus, kad gali pasitaikyti ir tokių incidentų.
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