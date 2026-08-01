Likus šešioms dienoms iki prezidento inauguracijos, Kolumbijoje per sprogdinimą sužeista 11 žmonių

„Šiuo metu turime aštuonis sužeistus policijos pareigūnus ir tris civilius (...) Tai buvo žiaurus, smurtinis išpuolis (...) ir tai, kas įvyko, kelia apgailestavimą“, – žurnalistams sakė Šiaurės Santanderio departamento, kuriame įvykdytas išpuolis, saugumo sekretorius George'as Quintero (Džordžas Kvinteras).
Prieš vietos saugumo pareigūnams patvirtinant sužeistųjų skaičių, žurnalistai matė liepsnojantį automobilį, apgadintus pastatų fasadus ir aplink išpuolio vietą susirinkusius policininkus, karius bei gyventojus.
Dešiniosios pakraipos A. de la Espriella pareigas pradės eiti rugpjūčio 7 dieną. Jis pakeis Gustavo Petro (Gustavą Petrą) – pirmąjį kairiųjų pažiūrų prezidentą šalies istorijoje.
Išrinktasis Kolumbijos prezidentas kuo griežčiausiai pasmerkė sprogdinimą.
„Kuo griežčiausiai smerkiu bailiai įvykdytą teroristinį išpuolį prieš mūsų nacionalinę policiją Kukutoje (...) Terorizmas neįbaugins Kolumbijos ir nepalauš kolumbiečių ryžto gyventi taikoje ir saugiai“, – sakė dešiniųjų pažiūrų politikas socialiniame tinkle „X“.
Palaikomas JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) vyriausybės, milijonierius teisininkas pažadėjo suintensyvinti kovą su partizanais ir narkotikų kontrabandos grupuotėmis, kaltinamomis kurstant didžiausią smurto bangą šalyje per pastarąjį dešimtmetį.
Kolumbija yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje.
Siekdamas savo tikslų, A. de la Espriella planuoja užmegzti karinį aljansą su JAV ir Izraeliu.
Prezidento inauguracijos tradiciškai vyksta Kongreso rūmuose Bogotoje, tačiau išrinktasis prezidentas paprašė perkelti ceremoniją į šalies pietvakariuose esantį Kalį – regioną, kuriame vyksta narkotikų platintojų gaujų ir partizanų susirėmimai.
A. de la Espriellos inauguracijai bus pasitelktos vienos didžiausių saugumo pajėgų, kada nors planuotų šiai ceremonijai – apie 11 tūkst. karių ir policijos pareigūnų vykdys operacijas sausumoje, jūroje ir ore.
Išrinktasis prezidentas iš pradžių norėjo duoti priesaiką kariniame objekte konflikto draskomame Kaukos departamente, tačiau G. Petro šiam planui nepritarė.
Partizanų grupuotės paskelbė įspėjimus išrinktajam prezidentui, kuris planuoja nutraukti taikos derybas, G. Petro vestas su įvairiomis ginkluotomis organizacijomis.
Rinkimų kampaniją žymėjo politinis smurtas ir ginkluoto konflikto eskalacija: buvo pasitelktos bombos, sprogmenų prikrauti dronai ir įvykdyta daugybė išpuolių prieš saugumo pajėgas.
2025 metais dešiniosios pakraipos kandidatas į prezidentus ir senatorius Miguelis Uribe Turbay (Migelis Uribė Turbajus) buvo pašautas per renginį Bogotoje ir vėliau mirė.
A. de la Espriella ne kartą teigė, kad prieš jį rengiamas sąmokslas nužudyti.
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