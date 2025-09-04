 Lisabonoje nuo bėgių nulėkus funikulieriui žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki septyniolikos

2025-09-04 12:58
BNS inf.

Vienoje populiariausių turistinių vietų Portugalijos sostinėje nuo bėgių nuvažiavus ir į pastatą įsirėžus funikulieriui, žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar 21 buvo sužeistas, ketvirtadienį pranešė gelbėjimo tarnybos.

Lisabonoje nuo bėgių nulėkus funikulieriui žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki septyniolikos / Scanpix nuotr.

Anksčiau skelbta, kad per trečiadienį vakare įvykusią nelaimę žuvo 15 ir buvo sužeista dar 18 žmonių.

Atnaujintais duomenimis, tarp sužeistųjų yra 11 užsieniečių: du vokiečiai, du ispanai, taip pat Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos, Kanados, Pietų Korėjos, Maroko ir Žaliojo Kyšulio piliečiai.

Portugalų pareigūnai sustabdė tris kitus sostinės funikulierius saugumo patikrinimams, ketvirtadienį pranešė gelbėjimo tarnybos.

Ketvirtadienį šalyje yra paskelbta nacionalinė gedulo diena.

„Tragedija, kokios mūsų miestas dar nematė“, – apie geltonojo funikulieriaus, vieno žinomiausių Lisabonos simbolių, avariją sakė sostinės meras Carlosas Moedasas.

Avarija įvyko 18 val. 15 min. vietos (20 val. 15 min. Lietuvos) laiku stačiame bėgių ruože netoli Laisvės alėjos.

Televizijos kanalas SIC citavo liudininkę, kuri pasakojo, kad funikulierius, galintis vežti apie 40 žmonių, visu greičiu lėkdamas stačia gatve rėžėsi į pastatą.

Lisabonos viešojo transporto operatorius teigė, kad laikėsi „visų techninės priežiūros protokolų“.

Lisabonos prokurorai vykdo avarijos aplinkybių tyrimą.

