Liudininkai: netoli Venesuelos prezidento rūmų aidėjo šūviai

Vyriausybei artimas šaltinis sakė, kad padėtis kontroliuojama.
Šaltinis teigė, kad apie 20 val. vietos (antradienį 2 val. Lietuvos) laiku virš Mirafloreso prezidento rūmų Karakaso centre praskrido neatpažinti dronai. Saugumo pajėgos į tai atsakė ugnimi.
Apie minutę trukęs incidentas įvyko kelios valandos po to, kai N. Maduro viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) buvo prisaikdinta laikinąja Venesuelos prezidente.
Pasak už penkių kvartalų nuo rūmų gyvenančio asmens, aidėjo šūviai, bet ne tokie intensyvūs kaip per šeštadienio paryčiais įvykdytą išpuolį, kai buvo nuverstas N. Maduro.
„Pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą, buvo pažiūrėti, ar virš manęs skraido lėktuvai, bet jų nebuvo. Danguje mačiau tik dvi raudonas šviesas“, – sakė netoli rūmų gyvenantis asmuo, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Visi žiūrėjo pro langus, ar nėra lėktuvo, kad pamatytų, kas vyksta“, – pridūrė jis.
Ryšių ministerija į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šį incidentą kol kas neatsakė.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, regis, į dangų paleistos trasuojamosios kulkos.
Vaizdo įraše matyti, kaip po šūvių į rūmus skuba daug saugumo pajėgų narių.
