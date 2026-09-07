Majamyje nuo tūpimo tako nuslydo „Amazon“ krovininis lėktuvas: yra žuvusiųjų

Majamio-Deido apygardos ugniagesių gelbėtojų vadovas Ray Jadallah (Rėjus Džadala) žurnalistams pranešė, kad, be penkių žuvusiųjų, dar trys žmonės „kritinės būklės“ buvo nugabenti į traumų centrus, o du asmenys gydomi vietos ligoninėje.
„Lėktuvas tikrai rėžėsi į kelias transporto priemones“, o jose buvo „keli įstrigę nukentėjusieji“, sakė R. Jadallah.
Prireikė „sudėtingos mūsų techninės gelbėjimo komandos operacijos, įskaitant šiame orlaivyje įstrigusių piloto ir antrojo piloto paiešką bei gelbėjimą“, pridūrė jis.
R. Jadallah nepatikslino, ar pilotas ir antrasis pilotas išgyveno, o pareigūnai po trumpų pareiškimų nesutiko atsakyti į klausimus.
Vaizdo įraše užfiksuoti tiršti dūmai, kylantys iš mėlynai balto „Boeing 767“, jam 13 val. 58 min. vietos (20 val. 58 min. Lietuvos) laiku atskridus iš Puerto Riko, o į įvykio vietą skubėjo ugniagesių automobiliai.
Ugniagesiai nurodė, kad „Prime Air“ 7598-uoju reisu skridęs lėktuvas užsidegė po avarijos.
„Pradėti paieškos, gelbėjimo bei gaisro gesinimo darbų atvyko iš viso 60 ugniagesių automobilių ir beveik 200 Majamio-Deido ugniagesių gelbėtojų tarnybos vyrų bei moterų“, – teigė R. Jadallah.
„Tikrąją incidento priežastį nustatys FAA ir NTSB“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Federalinę aviacijos administraciją ir Nacionalinę transporto saugos valdybą.
Sekmadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ paskelbtame ugniagesių pareiškime nurodoma, kad variklio skyriuje kilusiam gaisrui užgesinti buvo panaudotos putos.
„Vienas asmuo buvo įstrigęs po viena iš nukentėjusių transporto priemonių, jį turėjo išlaisvinti specializuoti techninės gelbėjimo tarnybos darbuotojai. Specializuoti pavojingų medžiagų padaliniai saugiai išjungė orlaivio variklį ir stengėsi suvaldyti degalų nuotėkį“, – rašoma pareiškime.
Pradėtas tyrimas
NTSB sekmadienį socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad krovininis lėktuvas „B-767-300“ į Majamį skrido iš San Chuano Puerto Rike, o ji „išsiuntė tyrėjų komandą sekmadienio incidentui tūpimo take ištirti“.
„Amazon“ atstovė spaudai Kelly Nantel (Keli Nantel) pareiškime nurodė, kad technologijų milžinė bendradarbiaus atliekant šio įvykio tyrimą.
„Mums plyšta širdis sužinojus, kad per šiandienos incidentą Majamio tarptautiniame oro uoste gyvybės neteko penki žmonės. Reiškiame giliausią užuojautą šeimoms, artimiesiems ir visiems, kuriuos paveikė ši skaudi netektis“, – sakė K. Nantel.
Majamio šerifė Rosie Cordero-Stutz (Rouzi Kordero Stuc) sekmadienį žurnalistams teigė, kad jos pareigūnai susidūrė su „tikrai tragišku vaizdu“, tačiau „jokios akivaizdžios grėsmės visuomenės saugumui nėra“.
Dėl incidento oro uostas uždarė visus tūpimo ir riedėjimo takus, o sekmadienio vakarą savo svetainėje paskelbė informaciją, kad prieš vykdami į oro uostą keliautojai turėtų tiesiogiai pasitikslinti situaciją savo oro linijų bendrovėje.
Sekmadienį kelias valandas tarptautiniame oro uoste teko stabdyti visus skrydžius, dėl to komercinių avialinijų keleiviai patyrė daugybę vėlavimų ir atšaukimų, bet laikraštis „Miami Herald“ pranešė, kad sekmadienį vėl buvo atidaryti du iš keturių oro uosto kilimo ir tūpimo takų.
Merė Daniella Levine Cava (Daniela Levain Keiva) socialiniame tinkle „X“ padėkojo gelbėtojams už greitą reakciją: „Mūsų ugniagesių gelbėtojų komanda įvykio vietoje buvo praėjus vos kelioms sekundėms po avarijos, todėl esame labai dėkingi.“
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