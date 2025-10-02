Mančesteryje per išpuolį prie sinagogos sužeisti keturi žmonės

Policija apie incidentą buvo informuota 9 val. 31 min. vietos (11 val. 31 min. Lietuvos) laiku, o paramedikai gydo „keturis visuomenės narius, sužalotus tiek automobilio padarytų, tiek durtinių žaizdų“, socialiniame tinkle „X“ pranešė Jungtinės Karalystės (JK) policija.
Įtariamasis buvo pašautas, tačiau kol kas neaišku, ar asmuo mirė, nors meras Andy Burnhamas transliuotojui BBC sakė, kad „tiesioginis pavojus, regis, praėjo“.
Apie tai skelbiama izraeliečiams minint svarbią šventę – Jom Kipurą.
Jungtinės Karalystės (JK) karalius Karolis III ketvirtadienį teigė esąs giliai sukrėstas ir nuliūdęs dėl atakos prieš sinagogą, kurios metu žuvo du žmonės, o dar trys buvo sužeisti.
Monarchas tvirtino, jog jis ir karalienė Camilla (Kamila) buvo „giliai sukrėsti ir nuliūdę sužinoję apie pasibaisėtiną ataką Mančesteryje, ypač tokią svarbią žydų bendruomenei dieną“, kai švenčiamas Jom Kipuras.
Įrašuose socialiniame tinkle „X“ Didžiojo Mančesterio policija rašė, kad į Hitono Parko hebrajų kongregacijos sinagogą Krumpsale juos iškvietė žmogus, kuris teigė matęs, kaip vienas automobilis lėkė į žmones, ir pranešė, kad vienas vyras buvo padurtas peiliu.
Policija teigė, kad po kelių minučių pareigūnai paleido šūvius.
„Vienas vyras buvo pašautas, manoma, kad jis yra kaltininkas“, – pridūrė policija.
Policija nurodė, kad buvo „paskelbtas planas „Plato“ – tai nacionalinis kodinis žodis, kurį policija ir gelbėjimo tarnybos naudoja reaguodamos į „siautėjantį teroro išpuolį“. Tai nereiškia, kad incidentas buvo paskelbtas teroristiniu.
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), nutraukęs savo dalyvavimą Europos lyderių susitikime, sakė esąs sukrėstas šio išpuolio
„Dėl to, kad tai įvyko per Jom Kipurą – švenčiausią žydų kalendoriaus dieną, – yra dar baisiau“, – pareiškime „X“ teigė K. Starmeris.
K. Starmeris iš Europos politinės bendrijos susitikimo Kopenhagoje išvyko anksčiau, kad grįžtų į JK pirmininkauti skubiam nepaprastųjų situacijų ministrų susitikimui, vadinamam COBRA, naujienų agentūrai AFP sakė vienas britų vyriausybės pareigūnas, norėjęs išlikti anonimu.
